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По шию у крові: вулицями німецьких міст проїхався диктатор Путін (фото, відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
По шию у крові: вулицями німецьких міст проїхався диктатор Путін (фото, відео)
Одна з інсталяцій на карнавалі в Кельні
фото: Bild

Путін став учасником карнавалу в Німеччині

Під час карнавалу в німецьких містах Кельн і Дюссельдорф, що тривають цими днями, президента Росії Володимира Путіна показали кривавим диктатором.

Так, на карнавалі в Дюссельдорфі диктатора зобразили у наповненій кров’ю ванній, розфарбованій у кольори українського прапора.

Вулицям Кельна манекен Путіна проїхався з м'ясорубкою, через яку він перекручує земну кулю.

Також у Кельні відвідувачі карнавалу побачили Путіна, що цілується з дияволом.

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фото: Bild

Ще одним персонажем інсталяції на карнавалі стала ексканцлер ФРН Ангела Меркель, зображена позаду Путіна, що їде на танку.

Як повідомлялося, під час карнавалу в італійському Ларіно показали Путіна на танках серед зруйнованих будинків

Теги: Німеччина путін війна

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