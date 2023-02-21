По шию у крові: вулицями німецьких міст проїхався диктатор Путін (фото, відео)
Путін став учасником карнавалу в Німеччині
Під час карнавалу в німецьких містах Кельн і Дюссельдорф, що тривають цими днями, президента Росії Володимира Путіна показали кривавим диктатором.
Так, на карнавалі в Дюссельдорфі диктатора зобразили у наповненій кров’ю ванній, розфарбованій у кольори українського прапора.
Вулицям Кельна манекен Путіна проїхався з м'ясорубкою, через яку він перекручує земну кулю.
Також у Кельні відвідувачі карнавалу побачили Путіна, що цілується з дияволом.
Ще одним персонажем інсталяції на карнавалі стала ексканцлер ФРН Ангела Меркель, зображена позаду Путіна, що їде на танку.
Як повідомлялося, під час карнавалу в італійському Ларіно показали Путіна на танках серед зруйнованих будинків.
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