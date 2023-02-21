Невдовзі Путін може оголосити нову мобілізацію в РФ – NYT

До 300 тисяч уже призваних на війну росіян можуть додатися ще сотні тисяч

Кремлівський диктатор Володимир Путін незабаром може оголосити про нову багатотисячну мобілізацію в Росії. Про це повідомляє The New York Times із посиланням на американську розвідку.

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«Представники американської розвідки кажуть, що отримують свідчення того, що незабаром він (Путін – ред.) може мобілізувати ще більше росіян до армії, додавши сотні тисяч до 300 тисяч уже призваних», – пише видання.

Зазначається, що у зверненні до Федеральних зборів диктатор знову заявить, що він «рятує» не лише Україну від «нацизму», але й Росію – від «поглинання» НАТО.

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Журналісти додають, що це твердження здається європейцям безглуздим, але воно «стало гаслом у Москві, яке об’єднує».

Крім цього, медіа також припускає, що Путін представить війну в Україні «як битву за відновлення російських історичних земель».

Нагадаємо, британська розвідка озвучила версію, про що говоритиме Путін у своєму посланні.

Російський диктатор Володимир Путін навряд чи оголошуватиме заходи щодо подальшої ескалації війни в Україні, великі нові російські мобілізаційні ініціативи чи будь-яку іншу важливу політику у своєму запланованому зверненні до Федеральних зборів Росії 21 лютого – що оголосить Путін у посланні 21 лютого: прогноз ISW.

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До слова, Путін готує концерт до річниці кривавої війни в Україні. На стадіоні «Лужники» можуть організувати майданчики на військово-патріотичну тематику.

Зауважимо, кремлівський диктатор знову стверджує, що «Росія намагається лише припинити війну»: Путін заявив, що Росія не починала бойових дій (відео).