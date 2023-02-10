Путін виступить у річницю війни: Кремль повідомив деталі

21 лютого Путін виступить із посланням до Федеральних зборів, одна з тем – війна проти України

Послання президента РФ Володимира Путіна Федеральним Зборам буде оголошено 21 лютого у «Гостиному дворі» в Москві. Про це заявив речник глави держави Дмитро Пєсков

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За словами представника Кремля, у зверненні президент наголосить «на поточній ситуації», зокрема в економіці та соціальній сфері. Має сказати й про війну РФ проти України.

«Зараз розпочинається робота, формується список запрошених. Є традиційна категорія запрошених, але, безумовно, через специфіку нинішнього моменту з'явиться і нова категорія запрошених», – сказав Пєсков.

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На запитання журналістів, чи будуть серед запрошених учасники «спеціальної воєнної операції», він відповів: «Напевно можна говорити про те, що їх буде запрошено». Питання акредитації інозмних журналістів, за словами Пєскова, поки не розглядалося.

Минулого року Путін не виступав із посланням – при тому, що Конституція передбачає, що воно має бути щорічним. Пауза відбулася через початок повномасштабного вторгнення на територію України. У Кремлі не вбачають у цьому проблеми, вказуючи на те, що у 2017 році послання теж не було.

Нагадаємо, що Путін готує концерт до річниці кривавої війни в Україні. На стадіоні «Лужники» можуть організувати майданчики на військово-патріотичну тематику.