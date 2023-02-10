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Путін готує концерт до річниці кривавої війни

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Путін готує концерт до річниці кривавої війни
Володимир Путін на мітингу-концерті у березні 2022 року
фото з відкритих джерел

На стадіоні «Лужники» можуть організувати майданчики на військово-патріотичну тематику

У Кремлі планують провести масштабний мітинг-концерт 22 лютого, ймовірно, у ньому візьме участь президент Росії Володимир Путін. Про це повідомляють російські пропагандистські видання.

Подія відбудеться на стадіоні «Лужники» й може стати продовженням послання Путіна Федеральним зборам, яке попередньо заплановане на 21 лютого. Цьогоріч Кремль хоче провести послання максимально близько до річниці повномасштабного вторгнення.

При цьому раніше депутати держдуми говорили, що послання до Федеральних зборів може відбутися 22 лютого, у річницю визнання незалежності так званих ДНР та ЛНР.

Окрім мітингу-концерту на стадіоні можуть організувати майданчики на військово-патріотичну тематику, проте остаточного рішення поки що не ухвалено.

Офіційної інформації наразі немає.

Востаннє мітинг-концерт за участю диктатора проходив у Лужниках 18 березня минулого року – у восьму річницю приєднання Криму до Росії. На тому виступі Володимир Путін заявив, що головна мета військової операції Росії в Україні – позбавити Донбас «геноциду»

Цікаво, що тоді президент РФ виступав із промовою в пуховику Loro Piana вартістю 1,4 млн рублів (приблизно $12 тис.). Після цього дорогу річ із гардеробу стали обговорювати в соцмережах та зробили його предметом мемів, а ЦУМ чомусь прибрав зі свого сайту позицію з верхнім одягом. Архівна копія сторінки вказує на те, що пуховик зник із сайту ввечері того ж дня, одразу після того, як його впізнали користувачі соцмереж. У концерті на честь анексії півострова брали участь Григорій Лепс, Тіматі, гурт «Любе» та «Руки вверх!», Олег Газманов, Микола Басков, Тіна Канделакі та Поліна Гагаріна.

Раніше повідомлялося, що Путін готує звернення на річницю вторгнення.

Нагадаємо, кремлівський диктатор знову стверджує, що «Росія намагається лише припинити війну»: Путін заявив, що Росія не починала бойових дій (відео).

До того ж Путін розповів, як ледь не вмер в авіакатастрофі.

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Теги: путін путінський режим росія пропаганда

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