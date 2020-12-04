Загадка року розкрита. Стало відомо, хто встановив таємничий металевий моноліт у США

Тепер артгрупа пропонує купити моноліт за $45 тисяч

Історія почалася з того, що невідому металеву конструкцію знайшли у штаті Юта

Загадка таємничих монолітів, які знайшли у США, розв’язалася – за їх встановлення взяла на себе відповідальність артгрупа The most famous artist з Нью-Мексико.

Про це творчий колектив заявив на своїй сторінці в Instagram.

Артгрупа виклала фотографію моноліту на складі, а потім – у пустелі штату Юта. У коментарях група зазначила, що цей об’єкт – її витвір. Там же The most famous artist пропонують купити моноліт за $45 тисяч.

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Щодо встановлення моноліту в горах Румунії група наразі не підтверджує та не спростовує свою причетність.

Як повідомляє Mashable, артгрупа неодноразово проводила сміливі та подекуди нелегальні акції. Зокрема у 2017 році її учасники змінили відомий знак Hollywood у Лос-Анджелесі на Hollyweed, де weed означає сленгову назву марихуани.

Керівник групи Метті Мо зазначив у коментарі виданню, що не може розповісти подробиць щодо проєкту з монолітами з міркувань безпеки, але пообіцяв надати більше пояснень найближчим часом.

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Mashable зазначає, що стійких доказів причетності артгрупи до монолітів наразі немає, і публічне взяття відповідальності може виявитися черговим мистецьким трюком.

«Що може бути кращим, ніж закінчити цей жахливий рік, даючи світу трохи помріяти, ніби прибульці вступили з нами в контакт, а потім розчаруватися, бо The most famous artist знову всіх розіграли», – сказав Мо.

Історія почалася з того, що невідому металеву конструкцію у формі обеліска висотою приблизно 3,6 метра знайшли у пустелі штату Юта під час планового польоту гелікоптера, який здійснювали для моніторингу популяції диких баранів у регіоні.

Моноліт помітив один із біологів, який перебував на борту. Аби впевнитися у знахідці, група приземлилася на місці – і переконалася, що це справді металевий моноліт.

Фото невідомої інсталяції одразу ж привернуло увагу людей. Дехто навіть припустив, що це художня інсталяція, натхненна фільмом Стенлі Кубрика «Космічна одіссея» 2001 року.

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Після того, як у соцмережах поширилося фото конструкції, люди почали вираховувати, де саме в пустелі розташовано цей об'єкт. Дехто навіть приїжджав поглянути на нього.

Раніше схожий моноліт зник з пустелі штату Юта у США, всього за 9 днів після того, як його вперше побачили. Виявилося, що його прибрали тіктокери, що виступають за туризм, безпечний для довкілля.

У день раптового зникнення схожий предмет знайшли у Румунії на пагорбі поблизу міста П'ятра-Нямц, що на північному сході країни.

Між знайденими обелісками знайшли невелику різницю у висоті та поверхні об'єкту – якщо у США він мав гладенькі стіни, то у Румунії був ніби помальований колами.

Крім того, нещодавно знайдений у Румунії таємничий обеліск зник.

Зазначимо, що 3 грудня, таємничий обеліск у США зник з пустелі, тепер його знайшли на вершині Каліфорнії.