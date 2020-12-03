Таємничий обеліск у США зник з пустелі, тепер його знайшли на вершині Каліфорнії

Дехто навіть приїжджав поглянути на нього

До того дивна інсталяція зникла з пустелі у штаті Юта, а схожий об'єкт знаходили також у Румунії

Загадкова металева скульптура у формі обеліску раптово з'явилась на вершині гори у Каліфорнії (штат США). Про це пише Insider.

Металевий моноліт заввишки три метри на вершині Соснової гори в Атаскадеро, штат Каліфорнія, випадково знайшли місцеві жителі, що займаються пішохідним туризмом (хайкінгом).

Конструкція схожа на ту, що раніше знаходили у штаті Юта: моноліт так само був суцільно металевий та мав три сторони. Та на відміну від свого попередника, цей не був міцно закріплений на землі і його можна було зрушити з місця сильним натиском.

Звідки з'явилась ця конструкція – невідомо. Місцевий житель Рей Джонсон повідомив журналістам, що у вівторок, 1 листопада, цього об'єкту ще не було.

Нагадаємо, що Нагадаємо, що схожий обеліск з нержавіючої сталі помітили 18 листопада в Юті , але, судячи з супутниковим знімкам, він там знаходився як мінімум з 2016 року. Передбачається, що моноліт встановили художники (наприклад, мінімаліст Джон Маккракен, що жив неподалік) або фанати «Космічної одіссеї».

Монумент в Юті привернув увагу сотень відвідувачів, які визначили його координати. Але через кілька днів, 29 листопада, «невідома сторона», як висловилися американські чиновники, прибрала моноліт. Після його зникнення поліція відмовилася від розслідування, хто забрав обеліск, який спочатку встановили незаконно. Місцевий шериф пояснив, що у поліції немає на це часу і сил.

Невідому металеву конструкцію у формі обеліска висотою приблизно 3,6 метра знайшли у пустелі штату Юта під час планового польоту гелікоптера, який здійснювали для моніторингу популяції диких баранів у регіоні.

Моноліт помітив один із біологів, який перебував на борту. Аби впевнитися у знахідці, група приземлилася на місці – і переконалася, що це справді металевий моноліт.

Фото невідомої інсталяції одразу ж привернуло увагу людей. Дехто навіть припустив, що це художня інсталяція, натхненна фільмом Стенлі Кубрика «Космічна одіссея» 2001 року.

Після того, як у соцмережах поширилося фото конструкції, люди почали вираховувати, де саме в пустелі розташовано цей об'єкт. Дехто навіть приїжджав поглянути на нього.

Раніше схожий моноліт зник з пустелі штату Юта у США, всього за 9 днів після того, як його вперше побачили.

У день раптового зникнення схожий предмет знайшли у Румунії на пагорбі поблизу міста П'ятра-Нямц, що на північному сході країни.

Між знайденими обелісками знайшли невелику різницю у висоті та поверхні об'єкту — якщо у США він мав гладенькі стіни, то у Румунії був ніби помальований колами.

Нагадаємо, що нещодавно знайдений у Румунії таємничий обеліск зник.