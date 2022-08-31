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Загинула дитина, десятки постраждалих: у Каталонії випав гігантський град

Надія Клочко
glavcom.ua
Загинула дитина, десятки постраждалих: у Каталонії випав гігантський град
З неба сипався град розміром з тенісний м'яч
фото з відкритих джерел

Востаннє метеорологи фіксували у Каталонії град такого великого розміру у 2002 році

Внаслідок сильного граду, що обрушився на місто Жирона у іспанській Каталонії, загинула дитина, ще близько 30 осіб отримали травми. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Представники влади регіону заявили, що 20-місячна дівчинка померла через попадання на голову масивного граду. Близько 30 людей зазнали легких травм, а одна жінка залишається в лікарні.

Вночі каталонські пожежники заявили, що відреагували на 39 викликів у місті Ла-Бісбаль-д'Емпорда та два у сусідньому Фораллаку через пошкодження будівель та електропроводки.

Під час шторму з неба сипалися градини розміром понад 10 сантиметрів. За даними каталонського метеорологічного агентства SMC, у Каталонії не було граду такого розміру з 2002 року.

Нагадаємо, що Пакистан потерпає від масштабної повені. Третина території Пакистану була повністю затоплена в результаті рекордної повені. 

Також повідомлялося, що у Фуджейрі, Рас-Аль-Хаймі та Шарджі (ОАЕ) виникли повені, спричиненої найсильнішими опадами за останні 27 років.

Теги: Європа Іспанія негода

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