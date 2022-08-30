Пакистан страждає від масштабної повені: третина країни пішла під воду (фото)

Унаслідок стихійного лиха загинули щонайменше 1136 людей

Третина території Пакистану була повністю затоплена в результаті рекордної повені. Про це повідомив міністр з питань зміни клімату країни Шеррі Рехман, якого цитує BBC.

«Це все один великий океан, немає землі, щоб відкачувати воду», – сказав Рехман, назвавши це «кризою неймовірних масштабів».

За даними влади Пакистану, з червня, коли в країні почалися сильні мусонні зливи, внаслідок стихійного лиха загинули щонайменше 1136 людей, ще 1636 – отримали поранення Реальна кількість жертв може бути значно вищою, оскільки в гірських регіонах на півночі країни сотні сіл відрізані від решти світу після того, як річки, що розлилися, змили дороги і мости, заявили чиновники в Ісламабаді в понеділок, 29 серпня.

Через повінь пошкоджено один мільйон будинків. Щонайменше 498 тисяч людей у ​​220-мільйонній країні перебувають у таборах для переміщених осіб. Вважається, що багато людей живуть у родичів, друзів або за межами країни.

За даними гуманітарних організацій, від масштабної повені постраждали майже 33 млн людей. Крім того, внаслідок стихійного лиха завдано істотних збитків чотирьом мільйонам гектарів сільськогосподарських угідь, загинули майже 800 тис. поголів'я худоби, тому в цьому регіоні слід очікувати на дефіцит продовольства, заявило представництво Міжнародного комітету порятунку (IRC) в Ісламабаді.

9 фото На весь екран

















У постраждалих регіонах зростає ризик поширення малярії, шлунково-кишкових інфекцій та захворювань шкіри. За словами глави відділення IRC у Пакистані Шабнам Балуч, організація вже надала 20 тисячам людей продукти харчування та медикаменти, але потребує пожертвувань, щоб збільшити допомогу постраждалому населенню.

Організація Help, що базується в Бонні, також повідомляє про вкрай важку ситуацію. Повінь, серед іншого, є і «катастрофою гігієни», у стоячих водах швидко поширюються збудники інфекційних захворювань, зазначив координатор з надзвичайної допомоги Бертольд Енгельман.

Нагадаємо, у декількох районах окупованого Криму пройшлася потужна злива, яка спричинила підтоплення.