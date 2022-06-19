У Туреччині через повінь закрили для руху трасу на столицю
На дорозі утворилася черга з транспортних засобів довжиною близько 15 кілометрів
Автомагістраль Афьонкарахісар-Анкара, що пролягає із заходу країни в центральну частину, закрита для руху транспорту через повінь, спричинену сильними опадами. Про це повідомляє CNN Türk.
«На дорозі утворилася черга з транспортних засобів довжиною близько 15 кілометрів. Роботи дорожніх бригад тривають», – повідомляє телеканал.
На дорозі перебувають сотні приватних транспортних засобів, а також пасажирські автобуси та вантажівки. Деякі водії транспортних засобів намагалися рухатися по смузі зустрічного напрямку руху, аби подолати затоплену ділянку траси.
У ситуацію втрутилася дорожня поліція, припинивши такі спроби.