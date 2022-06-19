  1. Головна
  2. Новини
  3. У Туреччині через повінь закрили для руху трасу на столицю
рус
    Новини

    У Туреччині через повінь закрили для руху трасу на столицю

    У Туреччині через повінь закрили для руху трасу на столицю

    На дорозі утворилася черга з транспортних засобів довжиною близько 15 кілометрів

    Автомагістраль Афьонкарахісар-Анкара, що пролягає із заходу країни в центральну частину, закрита для руху транспорту через повінь, спричинену сильними опадами. Про це повідомляє CNN Türk.

    «На дорозі утворилася черга з транспортних засобів довжиною близько 15 кілометрів. Роботи дорожніх бригад тривають», – повідомляє телеканал.

    На дорозі перебувають сотні приватних транспортних засобів, а також пасажирські автобуси та вантажівки. Деякі водії транспортних засобів намагалися рухатися по смузі зустрічного напрямку руху, аби подолати затоплену ділянку траси.

    У ситуацію втрутилася дорожня поліція, припинивши такі спроби.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Туреччині через повінь закрили для руху трасу на столицю