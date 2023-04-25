Головна Техно HiTech
search button user button menu button

У Китаї успішно пройшов випробування надшвидкісний потяг на магнітній підвісці (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Китаї успішно пройшов випробування надшвидкісний потяг на магнітній підвісці (відео)
Випробування проводилось на швидкості 623 км/год за звичайних атмосферних умов
фото: скрін із відео

На сьогодні Китай використовує швидкісні потяги з максимальною швидкістю 350 км/год.

У Китаї група дослідників успішно провела перше в країні випробування повнорозмірного прототипу надшвидкісного потяга на магнітній підвісці, здатного розвивати швидкість до 1000 км/год. Про це повідомляє державне телебачення CGTN.

Потяг на магнітній підвісці, розроблений компанією CASIC (China Aerospace Science and Industry Corporation), призначений для перевезення пасажирів і вантажів зі швидкістю 1000 км/год або навіть швидше в спеціальній низьковакуумній трубі. Розробники вважають, що в майбутньому його використовуватимуть для пересування між кластерами мегаполісів.

Випробування проводилось на швидкості 623 км/год за звичайних атмосферних умов, без вакууму, на півночі Китаю в місті Датун, провінція Шаньсі, де збудована експериментальна траса для експериментів із надпровідною магнітною підвіскою.

За словами учасників проєкту, експеримент попередньо підтвердив наукову раціональність конструкції такого надшвидкісного потяга.

Для досягнення максимальної швидкості та перевірки надійності роботи всіх систем дослідницька група планує провести додаткові випробування.

На сьогодні Китай використовує швидкісні потяги з максимальною швидкістю 350 км/год.

Раніше вчений із США Елієзер Юдковський попередив про загрозу життю всіх людей на Землі через штучний інтелект.

Теги: Китай потяг

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна змінила деякі воєнні плани через ймовірний витік американських секретних військових документів
Витік документів США про контрнаступ України та випробування іранського дрона: головне за ніч
10 квiтня, 06:51
Безпілотники призначені для потайного проникнення та нанесення атак у територіальних водах противника
КНДР провела випробування підводного бойового безпілотника: що стало причиною
8 квiтня, 08:14
французький легкий танк AMX-10RC
Українські військові показали випробування французьких танків AMX-10RC
30 березня, 07:41

HiTech

У Китаї успішно пройшов випробування надшвидкісний потяг на магнітній підвісці (відео)
У Китаї успішно пройшов випробування надшвидкісний потяг на магнітній підвісці (відео)
«Ми їм «Дію», а вони нам – посилення ізоляції Росії». У Мінцифри розповіли про співпрацю з іншими країнами
«Ми їм «Дію», а вони нам – посилення ізоляції Росії». У Мінцифри розповіли про співпрацю з іншими країнами
Віртуальна експедиція на орбіту Землі: NASA показало захопливе відео
Віртуальна експедиція на орбіту Землі: NASA показало захопливе відео
Збройний концерн Rheinmetall представив унікальний безпілотник (фото, відео)
Збройний концерн Rheinmetall представив унікальний безпілотник (фото, відео)
Вночі на Землю впаде 270-кілограмовий супутник NASA
Вночі на Землю впаде 270-кілограмовий супутник NASA
«Лабораторія Касперського» працює на російську армію. Компанія сама оприлюднила докази
«Лабораторія Касперського» працює на російську армію. Компанія сама оприлюднила докази

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
121K
Українці масово застосовують один із методів «відкосити» від армії: подробиці
17K
25 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13K
Міністр освіти назвав список дисциплін, які точно залишаться у школі
6811
Генсек ООН спрогнозував, що чекає на світ найближчим часом
5752
Україна планувала атаку на Москву, США відмовили – The Washington Post
5509
Мільйон боєприпасів. Стало відомо, яка країна дає Росії потужну військову допомогу

Новини

Пригожин пішов війною проти нових приватних російських армій – ISW
Сьогодні, 06:38
Росія цинічно звинуватила Україну у порушенні «зернової угоди»: деталі
Сьогодні, 03:45
В Україні планують відновити Канадську поліцейську місію – МВС
Сьогодні, 01:40
ЗСУ зачищають передову лінію лівого берега Дніпра на Херсонщині: деталі
Сьогодні, 00:13
Контрнаступ ЗСУ: аналітики ISW оцінили можливості Україні
Вчора, 07:05
Танки Leopard 2 для України: Іспанія назвала строки поставки
22 квiтня, 09:56

Прес-релізи

Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
21 квiтня, 11:59
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту