У Китаї успішно пройшов випробування надшвидкісний потяг на магнітній підвісці (відео)

Випробування проводилось на швидкості 623 км/год за звичайних атмосферних умов

На сьогодні Китай використовує швидкісні потяги з максимальною швидкістю 350 км/год.

У Китаї група дослідників успішно провела перше в країні випробування повнорозмірного прототипу надшвидкісного потяга на магнітній підвісці, здатного розвивати швидкість до 1000 км/год. Про це повідомляє державне телебачення CGTN.

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Потяг на магнітній підвісці, розроблений компанією CASIC (China Aerospace Science and Industry Corporation), призначений для перевезення пасажирів і вантажів зі швидкістю 1000 км/год або навіть швидше в спеціальній низьковакуумній трубі. Розробники вважають, що в майбутньому його використовуватимуть для пересування між кластерами мегаполісів.

Випробування проводилось на швидкості 623 км/год за звичайних атмосферних умов, без вакууму, на півночі Китаю в місті Датун, провінція Шаньсі, де збудована експериментальна траса для експериментів із надпровідною магнітною підвіскою.

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За словами учасників проєкту, експеримент попередньо підтвердив наукову раціональність конструкції такого надшвидкісного потяга.

Для досягнення максимальної швидкості та перевірки надійності роботи всіх систем дослідницька група планує провести додаткові випробування.

На сьогодні Китай використовує швидкісні потяги з максимальною швидкістю 350 км/год.

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