У Борисполі зійшов з рейок потяг

Рух зі сторони вокзалу буде обмежений до ранку

На Київщині у Борисполі зійшов з рейок вантажний потяг. Про це повідомляє Бориспільська міська рада.

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«На переїзді на вулиці Привокзальна зійшов потяг з рейок. Обирайте альтернативні шляхи руху», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі рух зі сторони вокзалу буде обмежений до ранку.

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Нагадаємо, сьогодні, 1 березня, в Греції зазнав аварії пасажирський потяг. 350 людей перебували у потязі міжміського пасажирського сполучення з Афін до Салонік, який зіткнувся з вантажним потягом на великій швидкості поблизу Евангелісмоса. Наразі відомо про 38 загиблих, але ці дані неостаточні.

Поранення дістали 85 осіб, 72 з них госпіталізовані. Стан п’яти постраждалих дуже тяжкий.

У зв’язку з цим вже арештували начальника місцевої станції. А міністр транспорту й інфраструктури Греції Константінос Караманліс оголосив про свою відставку.