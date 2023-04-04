У Нідерландах пасажирський потяг зійшов із рейок

Перший вагон поїзда після зіткнення зійшов з рейок і врізався в землю

Поранень зазнали близько тридцяти осіб

У Нідерландах зійшов із рейок пасажирський потяг, у якому знаходилося близько 50 осіб. Пасажирський поїзд йшов з Гааги до міста Лейден, а аварія сталася неподалік міста Ворсхотен.

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Аварія трапилася приблизно опів на четверту ранку за місцевим часом.

Як повідомляє NOS, потяг зіткнувся із будівельним краном, який знаходився на залізничних коліях.

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Перший вагон поїзда після зіткнення зійшов з рейок і врізався в землю, другий упав на бік, а в третьому вагоні почалася пожежа. Поранень зазнали близько тридцяти осіб.

На місці події працюють екстрені служби.

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фото: NOS

Наразі рух поїздів до та з центрального вокзалу Лейдена припинено.

Нагадаємо, у ніч на 1 березня у Греції сталося зіткнення вантажного та пасажирського поїздів. Найбільша в історії Греції залізнична катастрофа, яка забрала життя десятків людей, сталася через трагічну людську помилку і викликала величезний гнів суспільства.