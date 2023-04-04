Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Нідерландах пасажирський потяг зійшов із рейок

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У Нідерландах пасажирський потяг зійшов із рейок
Перший вагон поїзда після зіткнення зійшов з рейок і врізався в землю
фото: NOS

Поранень зазнали близько тридцяти осіб

У Нідерландах зійшов із рейок пасажирський потяг, у якому знаходилося близько 50 осіб. Пасажирський поїзд йшов з Гааги до міста Лейден, а аварія сталася неподалік міста Ворсхотен.

Аварія трапилася приблизно опів на четверту ранку за місцевим часом.

Як повідомляє NOS, потяг зіткнувся із будівельним краном, який знаходився на залізничних коліях.

Перший вагон поїзда після зіткнення зійшов з рейок і врізався в землю, другий упав на бік, а в третьому вагоні почалася пожежа. Поранень зазнали близько тридцяти осіб.

На місці події працюють екстрені служби.

4 фото
На весь екран
фото: NOS

Наразі рух поїздів до та з центрального вокзалу Лейдена припинено.

Нагадаємо, у ніч на 1 березня у Греції сталося зіткнення вантажного та пасажирського поїздів. Найбільша в історії Греції залізнична катастрофа, яка забрала життя десятків людей, сталася через трагічну людську помилку і викликала величезний гнів суспільства.

Теги: катастрофа залізниця потяг Нідерланди

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Масштабна залізнична катастрофа у Греції: вже відомо про кількість загиблих (оновлено)
Масштабна залізнична катастрофа у Греції: вже відомо про кількість загиблих (оновлено)
1 березня, 04:13
Вагони пасажирського поїзда внаслідок зіткнення з вантажним зійшли з рейок
Катастрофа в Греції: влада назвала причину аварії на залізниці
2 березня, 06:33
У Греції тривають масові протести
Нові подробиці залізничної катастрофи викликали масові страйки у Греції (фото)
3 березня, 21:57

Соціум

У Нідерландах пасажирський потяг зійшов із рейок
У Нідерландах пасажирський потяг зійшов із рейок
ЗМІ назвали ще одну країну, яку підозрюють у підривах «Північних потоків»
ЗМІ назвали ще одну країну, яку підозрюють у підривах «Північних потоків»
Викрали 15 млн євро та стріляли в поліцейських: у Нідерландах заарештовано злочинців
Викрали 15 млн євро та стріляли в поліцейських: у Нідерландах заарештовано злочинців
Смертельно небезпечні павуки атакують австралійців у басейнах (фото)
Смертельно небезпечні павуки атакують австралійців у басейнах (фото)
Білорусь почала раптову перевірку бойової готовності армії
Білорусь почала раптову перевірку бойової готовності армії
Влада Парижа заборонила користуватися електросамокатами
Влада Парижа заборонила користуватися електросамокатами

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
11K
Каспаров описав майбутнє росіян після поразки в Україні
9229
Сигнал для всіх ієрархів Московського патріархату в Україні
8551
Арештований митрополит Павло зробив заяву
7895
4 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6164
Шокуюче фото: загиблий пропагандист Татарський вшановував УПА
5910
Скандал у Буковелі: подробиці про чоловіка, який образив військового медика

Новини

Україна отримає новітні дрони Autel EVO 4T (фото)
Вчора, 17:44
Допомога захисникам Маріуполя від Ахметова: хто і як може отримати
Вчора, 17:04
Найгарячішими точками лишаються три міста на Донбасі – Генштаб
Вчора, 06:27
Митрополит Павло покидав залу суду з браслетом на нозі та домашньому взутті за 25 тис. грн.(фото)
2 квiтня, 07:53
Секретар РНБО Данілов прокоментував заяву Путіна щодо розміщення ядерної зброї в Білорусі (відео)
2 квiтня, 07:14
Ворог не полишає надій захопити Бахмут і продовжує окопуватися на Півдні – Генштаб
2 квiтня, 06:58

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту