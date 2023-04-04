У Нідерландах пасажирський потяг зійшов із рейок
Поранень зазнали близько тридцяти осіб
У Нідерландах зійшов із рейок пасажирський потяг, у якому знаходилося близько 50 осіб. Пасажирський поїзд йшов з Гааги до міста Лейден, а аварія сталася неподалік міста Ворсхотен.
Аварія трапилася приблизно опів на четверту ранку за місцевим часом.
Як повідомляє NOS, потяг зіткнувся із будівельним краном, який знаходився на залізничних коліях.
Перший вагон поїзда після зіткнення зійшов з рейок і врізався в землю, другий упав на бік, а в третьому вагоні почалася пожежа. Поранень зазнали близько тридцяти осіб.
На місці події працюють екстрені служби.
Наразі рух поїздів до та з центрального вокзалу Лейдена припинено.
Нагадаємо, у ніч на 1 березня у Греції сталося зіткнення вантажного та пасажирського поїздів. Найбільша в історії Греції залізнична катастрофа, яка забрала життя десятків людей, сталася через трагічну людську помилку і викликала величезний гнів суспільства.
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