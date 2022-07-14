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    Окупанти намагалися бомбардувати острів Зміїний

    Рашисти покинули український острів у Чорному морі - Окупанти намагалися бомбардувати острів Зміїний
    Рашисти покинули український острів у Чорному морі
    фото: скрін з відео

    Бомби впали в море

    Окупанти намагалися бомбардувати острів Зміїний у Чорному морі, який визначає територіальні води України. Про це повідомили в оперативному командуванні «Південь».

    Бомби впали в море, біля острову.

    «Ранком і вдень парою Ка-52 нанесено три удари по наших позиціях на Херсонщині. Без втрат», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, Збройні Сили України 30 червня звільнили окупований острів Зміїний, що у Чорному морі, від рашистів.

    Згодом Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розкрив деталі спецоперації по звільненню острова Зміїний, де вагому роль зіграла експериментальна українська САУ «Богдана».

    Тим часом окупанти намагаються знищити портову інфраструктуру на півдні України.

    Також РФ вивозить український врожай і намагається продати його як свій. Журналісти показали масштаби та шляхи вивезення зерна Росією з України.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна окупація море #stoprussia
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    Окупанти намагалися бомбардувати острів Зміїний