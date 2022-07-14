Ранковий обстріл Миколаєва: перші подробиці наслідків удару

Окупанти поцілили в ряд об'єктів у Миколаєві

У результаті ворожого обстрілу Миколаєва є попадання в ряд цивільних об’єктів. Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич у Telegram.

«Рашисти знову поцілили в низку цивільних об‘єктів у Миколаєві. На місцях вже працюють рятувальники та аварійні бригади», – написав міський голова.

У Миколаєві майже всю ніч була повітряна тривога. Перший раз вона була оголошена о 1:05, друге – о 2:47 і тривала більш як пів години.

Третя повітряна тривога була оголошена о 4:25, під час неї і прогриміли вибухи в Миколаєві. Відбій тривоги було дано о 5:46.

Місцева влада просить мешканців Миколаєва не публікувати фото і відео з місць обстрілів до появи офіційної інформації.

Нагадаємо, 12 липня під час повітряної тривоги в Миколаєві приблизно о 4:15 ранку пролунали вибухи.

Пізніше стало відомо, що від ворожих обстрілів пошкоджень зазнали дві лікарні у Миколаєві. У будівлях вибиті вікна, у деяких приміщеннях впала стеля.

Також внаслідок обстрілу Миколаєва повністю зруйновано один із корпусів школи, а сусідні – пошкоджено.