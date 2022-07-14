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    Події в Україні

    Ранковий обстріл Миколаєва: перші подробиці наслідків удару

    Над Миколаєвом піднімаються стовпи диму - Ранковий обстріл Миколаєва: перші подробиці наслідків удару
    Над Миколаєвом піднімаються стовпи диму
    фото з відкритих джерел

    Окупанти поцілили в ряд об'єктів у Миколаєві

    У результаті ворожого обстрілу Миколаєва є попадання в ряд цивільних об’єктів. Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич у Telegram.

    «Рашисти знову поцілили в низку цивільних об‘єктів у Миколаєві. На місцях вже працюють рятувальники та аварійні бригади», – написав міський голова.

    У Миколаєві майже всю ніч була повітряна тривога. Перший раз вона була оголошена о 1:05, друге – о 2:47 і тривала більш як пів години.

    Третя повітряна тривога була оголошена о 4:25, під час неї і прогриміли вибухи в Миколаєві. Відбій тривоги було дано о 5:46.

    Місцева влада просить мешканців Миколаєва не публікувати фото і відео з місць обстрілів до появи офіційної інформації.

    Нагадаємо, 12 липня під час повітряної тривоги в Миколаєві приблизно о 4:15 ранку пролунали вибухи.

    Пізніше стало відомо, що від ворожих обстрілів пошкоджень зазнали дві лікарні у Миколаєві. У будівлях вибиті вікна, у деяких приміщеннях впала стеля.

    Також внаслідок обстрілу Миколаєва повністю зруйновано один із корпусів школи, а сусідні – пошкоджено.

    Теги: росія окупанти війна Миколаїв Україна окупація #stoprussia
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    Ранковий обстріл Миколаєва: перші подробиці наслідків удару