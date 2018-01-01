Заради роковин Сталінградської битви російських дітей поставили на коліна

Фотографії дітей, які вишикувалися в цифру «75», розміщені на сайті місцевої адміністрації

У дитячому садку «Лукомор'я» міста Михайлівка Волгоградської області Росії вихованців включили у флешмоб в честь 75-річчя перемоги у Сталінградській битві, яка відзначається 2 лютого, і поставили на коліна в сніг. Про це пише місцеве видання FreeNews-Volga. Фотографії дітей, які вишикувалися в цифру «75», розміщені на сайті



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Фотографії дітей, які вишикувалися в цифру «75», розміщені на сайті місцевої адміністрації

У дитячому садку «Лукомор'я» міста Михайлівка Волгоградської області Росії вихованців включили у флешмоб в честь 75-річчя перемоги у Сталінградській битві, яка відзначається 2 лютого, і поставили на коліна в сніг. Про це пише місцеве видання FreeNews-Volga.

Фотографії дітей, які вишикувалися в цифру «75», розміщені на сайті адміністрації Михайлівки і в групі «Команда Михайлівки» у «Вконтакте».

При цьому співробітники адміністрації відзначили, що крім дитячого садка «Лукомор'я», до флешмобу приєдналися 23 школи. На фотографіях із загальноосвітніх установ діти в основному стоять або сидять на стільцях, хоча в альбомі зустрічаються знімки, де учасники, також як і в дитсадку, стоять в снігу на колінах або сидять навприсядки.

«Це у них там такий модний флешмоб, організований відділом освіти, - викладання тілами дітей ювілейної дати Сталінградської битви. (...) До речі, вихователі, можливо, і праві в своєму патріотичному пориві, припускаючи, що навик стояння на колінах може потім стати в нагоді і в дорослому житті», - прокоментував фотографії флешмоба журналіст радіостанції «Ехо Москви» Володимир Варфоломєєв.

Нагадаємо, в травні 2017 року у Заводському районі Саратова (Росія) провели парад «Війни не знали ми, але все ж». Під час заходу діти молодшого віку пройшли у військовій формі повз будівлю адміністрації.