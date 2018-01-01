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    Заради роковин Сталінградської битви російських дітей поставили на коліна

    Фотографії дітей, які вишикувалися в цифру «75», розміщені на сайті місцевої адміністрації
    У дитячому садку «Лукомор'я» міста Михайлівка Волгоградської області Росії вихованців включили у флешмоб в честь 75-річчя перемоги у Сталінградській битві, яка відзначається 2 лютого, і поставили на коліна в сніг. Про це пише місцеве видання FreeNews-Volga. Фотографії дітей, які вишикувалися в цифру «75», розміщені на сайті
    • Сьогодні, 16:59
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    Фотографії дітей, які вишикувалися в цифру «75», розміщені на сайті місцевої адміністрації

    У дитячому садку «Лукомор'я» міста Михайлівка Волгоградської області Росії вихованців включили у флешмоб в честь 75-річчя перемоги у Сталінградській битві, яка відзначається 2 лютого, і поставили на коліна в сніг. Про це пише місцеве видання FreeNews-Volga.

    Фотографії дітей, які вишикувалися в цифру «75», розміщені на сайті адміністрації Михайлівки і в групі «Команда Михайлівки» у «Вконтакте».

    При цьому співробітники адміністрації відзначили, що крім дитячого садка «Лукомор'я», до флешмобу приєдналися 23 школи. На фотографіях із загальноосвітніх установ діти в основному стоять або сидять на стільцях, хоча в альбомі зустрічаються знімки, де учасники, також як і в дитсадку, стоять в снігу на колінах або сидять навприсядки.

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    Заради роковин Сталінградської битви російських дітей поставили на коліна
    Заради роковин Сталінградської битви російських дітей поставили на коліна
    Заради роковин Сталінградської битви російських дітей поставили на коліна
    Заради роковин Сталінградської битви російських дітей поставили на коліна
    Заради роковин Сталінградської битви російських дітей поставили на коліна

    «Це у них там такий модний флешмоб, організований відділом освіти, - викладання тілами дітей ювілейної дати Сталінградської битви. (...) До речі, вихователі, можливо, і праві в своєму патріотичному пориві, припускаючи, що навик стояння на колінах може потім стати в нагоді і в дорослому житті», - прокоментував фотографії флешмоба журналіст радіостанції «Ехо Москви» Володимир Варфоломєєв.

    Нагадаємо, в травні 2017 року у Заводському районі Саратова (Росія) провели парад «Війни не знали ми, але все ж». Під час заходу діти молодшого віку пройшли у військовій формі повз будівлю адміністрації.

    Росія діти
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