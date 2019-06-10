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    Економіка та фінанси

    «Укрзалізниця» скасувала потяг до польського Холма

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    «Укрзалізниця» скасувала потяг до польського Холма

    Причиною скорочення маршруту стали непорозуміння «Укрзалізниці» з польськими прикордонниками

    Маршрут поїзду сполученням Здолбунів-Холм (Польща) скоротили. Тепер поїзд доїжджатиме лише до прикордонної станції Дорогуськ (у Польщі).

    Про це повідомляє «ЦТС», посилаючись на зміни у розкладі руху поїздів.

    Зазначається, що причиною скорочення маршруту стали непорозуміння «Укрзалізниці» з польськими прикордонниками. Зокрема, за словами директора департаменту міжнародних перевезень «Укрзалізниці» Олександра Красноштана, польські митники вимагали сплати мита за паливо, яке український потяг перевозив у паливному баці.

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    «Митна служба з польського боку накладала штрафи та погрожувала арештом рухомого складу. Ми не можемо так ризикувати», — повідомив Красноштан.

    Так, за його словами, польські митники вимагали плату мита за пальне у поїзді, обсяг якого перевищує 200 літрів. Така норма прописана у польському законодавстві, проте «Укрзалізниця» з нею не погоджується.

    Напередодні «Укрзалізниця» запустила поїзд до словацького Кошице.

    Однією з ключових перешкод, чому наразі не можна здійснювати прямі залізничні перевезення у напряму до України з ЄС є те, що в ЄС та в Україні колії мають різну ширину. Єдина колія європейського зразка, що сполучає українське місто та ЄС прокладена з Мукачева. Зокрема, минулого року нею пустили поїзд сполученням Мукачево-Будапешт.

     

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