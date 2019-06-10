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    Смертельне ДТП у Польщі: постраждалих рятував українець

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    <span>Водій з України Андрій, який став свідком жахливої аварії,&nbsp;<span>вибіг з машини з вогнегасником і допоміг врятуватися кільком потерпілим</span></span> - Смертельне ДТП у Польщі: постраждалих рятував українець
    Водій з України Андрій, який став свідком жахливої аварії, вибіг з машини з вогнегасником і допоміг врятуватися кільком потерпілим

    За даними польських ЗМІ, водій з України, який став свідком аварії, витягнув з автомобілів як мінімум двох жінок і двох дітей

    У Польщі на трасі неподалік від міста Щецин зіткнулися сім автомобілів, внаслідок чого загинули шестеро людей. Постраждалих рятував водій з України, який проїжджав повз. Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Wiadomosci.

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    ДТП сталося в неділю на трасі А6 в напрямку Свіноуйсьце. Винуватцем аварії став водій вантажівки, який не встиг загальмувати і вдарив кілька машин. Сила зіткнення була настільки великою, що деякі авто загорілися.

    Свідки розповіли, що відразу після ДТП біля машин зупинився водій з України, він вибіг з машини з вогнегасником і допоміг кільком потерпілим.

    За даними польських ЗМІ, чоловік витягнув з автомобілів як мінімум двох жінок і двох дітей.

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    Смертельне ДТП у Польщі: постраждалих рятував українець
    Смертельне ДТП у Польщі: постраждалих рятував українець
    Смертельне ДТП у Польщі: постраждалих рятував українець
    Смертельне ДТП у Польщі: постраждалих рятував українець
    Смертельне ДТП у Польщі: постраждалих рятував українець
    Смертельне ДТП у Польщі: постраждалих рятував українець
    Смертельне ДТП у Польщі: постраждалих рятував українець
    Смертельне ДТП у Польщі: постраждалих рятував українець
    Смертельне ДТП у Польщі: постраждалих рятував українець
    Смертельне ДТП у Польщі: постраждалих рятував українець

    «Після удару моя машина почала обертатися і всі влетіли один в одного. Моя машина загорілася... Машина поруч горіла. Пан Андрій витягнув мене через вікно, бо я не могла вийти», – розповіла одна з постраждалих.

    В аварії загинули шестеро людей, постраждали - 16, четверо з них були доставлені в лікарню, решті надали допомогу на місці.

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