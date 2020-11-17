Засновник Amazon Безос пожертвував $791 млн на захист довкілля

Це лише частина – мільярдер планує пожертвувати загалом $10 мільярдів

Найбагатша людина світу, засновник Amazon Джефф Безос виділив $791 млн на захист довкілля. Про це він написав в Instagram.

Пожертвування від його фонду Bezos Earth Fund першими отримають 16 екологічних організацій. Серед них – Всесвітній фонд дикої природи та Інститут світових ресурсів. Суми грантів на одного одержувача від $5 млн до $100 млн.

Мільярдер наголосив, що ці організації «працюють над інноваційними та амбітними рішеннями».

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Bloomberg пише, що Безоса активно критикували за малий внесок в благодійну діяльність, зокрема, закиди робили і всередині компанії, що та ніяк не реагує на проблеми, повʼязані зі зміною клімату. Amazon після того оголосила про плани збільшити свій внесок в боротьбу з парниковими викидами.

Крім того, у жовтні співробітники Amazon влаштували мітинг біля маєтку Безоса, вимагаючи підвищення зарплати і безкоштовне медичне обслуговування.