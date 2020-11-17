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    У світі

    Засновник Amazon Безос пожертвував $791 млн на захист довкілля

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    Першими&nbsp;пожертвування від його фонду Bezos Earth Fund&nbsp;отримають 16 екологічних організацій - Засновник Amazon Безос пожертвував $791 млн на захист довкілля
    Першими пожертвування від його фонду Bezos Earth Fund отримають 16 екологічних організацій

    Це лише частина – мільярдер планує пожертвувати загалом $10 мільярдів

    Найбагатша людина світу, засновник Amazon Джефф Безос виділив $791 млн на захист довкілля. Про це він написав в Instagram.

    Пожертвування від його фонду Bezos Earth Fund першими отримають 16 екологічних організацій. Серед них – Всесвітній фонд дикої природи та Інститут світових ресурсів. Суми грантів на одного одержувача від $5 млн до $100 млн.

    Мільярдер наголосив, що ці організації «працюють над інноваційними та амбітними рішеннями».

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    Публикация от Jeff Bezos (@jeffbezos)

    Bloomberg пише, що Безоса активно критикували за малий внесок в благодійну діяльність, зокрема, закиди робили і всередині компанії, що та ніяк не реагує на проблеми, повʼязані зі зміною клімату. Amazon після того оголосила про плани збільшити свій внесок в боротьбу з парниковими викидами.

    Крім того, у жовтні співробітники Amazon влаштували мітинг біля маєтку Безоса, вимагаючи підвищення зарплати і безкоштовне медичне обслуговування.

    Теги: земля гроші Amazon Instagram
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