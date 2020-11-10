Єврокомісія почала розслідування щодо Amazon

Комісар вважає, що Amazon використовує дані, які збирає про сторонніх компаній, щоб більш успішно з ними конкурувати

Компанію звинувачують у порушенні норм конкуренції у сфері роздрібної онлайн-торгівлі в Німеччині та Франції

Європейська комісія почала розслідування проти Amazon. Про це заявив комісар Єврокомісії з питань конкуренції Маргрет Вестагер, повідомляє The Wall Street Journal.

За його словами, Amazon порушує антимонопольне законодавство, будучи рітейлером, який не лише реалізує товари, але і виступає в ролі маркетплейса для сторонніх продавців.

«Amazon є не тільки найбільшим продавцем товарів на електронному ринку, але також є найбільшим торговим майданчиком для тисяч європейських продавців. Єврокомісія встановила, що Amazon незаконно використовує всю інформацію, яку він отримує про операції інших компаній на своїй платформі», – заявила Вестагер.

Комісар також вважає, що Amazon використовує дані, які збирає про сторонніх компаній, щоб більш успішно з ними конкурувати. Зазначимо, що зі схожими звинуваченнями в липні виступив Юридичний комітет Конгресу США.

Нагадаємо, що в Німеччині працівники Amazon влаштували мітинг.

Крім того, у жовтні співробітники Amazon влаштували мітинг біля маєтку Безоса, вимагаючи підвищення зарплати і безкоштовне медичне обслуговування.

Раніше Amazon повідомила, що майже 20 тисяч співробітників в США склали позитивний тест на коронавірус.

Як повідомлялося, у Німеччині біофармацевтична компанія CureVac з міста Тюбінгена розпочинає другу фазу тестування вакцини проти коронавірусу. Перші дані очікуються в четвертому кварталі цього року.