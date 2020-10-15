В США подружжя обдурили Amazon на 1,2 мільйона доларів



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Остаточний вирок суд винесе 9 листопада

Подружжя створили сотні помилкових облікових записів для замовлення електронних пристроїв

Подружжя з американського штату Індіана обдурили інтернет-магазин Amazon на 1,2 мільйона доларів. Про це повідомляє Fox Business.

Ерін і Лія Финан створили сотні помилкових облікових записів для замовлення електронних пристроїв. Вони придбали, зокрема, камеру GoPro, «розумний» годинник Samsung і приставки Microsoft Xbox. Після цього пара повідомляла про несправності техніки, і Amazon висилав їм заміну.

При цьому подружжя ніколи не повертали в магазин нібито бракований товар. Замість цього вони продавали техніку за цінами нижче ринкових.

Тепер подружній парі загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 20 років. Також кожен з них повинен виплатити штраф у розмірі 500 тисяч доларів. Крім того, Финани зобов'язані повернути Amazon викрадену суму. Пара визнала провину і відмовилася від права оскаржити рішення суду, якщо їх засудять до тюремного ув'язнення терміном менш ніж сім років і трьох місяців. Остаточний вирок суд винесе 9 листопада.

Нагадаємо, що СБУ викрила іноземних інтернет-шахраїв, які обдурили американку на $1,5 млн