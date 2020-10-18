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    На Миколаївщині ураган повалив дерева та пошкодив десятки дахів

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    <p>Жертв і постраждалих в результаті негоди немає</p> - На Миколаївщині ураган повалив дерева та пошкодив десятки дахів

    Жертв і постраждалих в результаті негоди немає

    Фото: ДСНС

    Над ліквідацією наслідків негоди працюють аварійні бригади комунальних служб

    У Миколаївській області негода пошкодила покрівлі близько 30 будівель житлового сектора, трьох шкіл і одного дитячого саду, повалено близько 60 дерев.

    Про це в суботу, 17 жовтня, повідомили в пресслужбі ДСНС.

    «17 жовтня в селах Благодатне, Рябоконове і Семенівка Арбузинського району в результаті погіршення погодних умов (дощ, пориви вітру) частково пошкоджені покрівлі близько 30 будівель житлового сектора, 3 шкіл і 1 дитячого садка. Повалено близько 60 дерев», – йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що жертв і постраждалих в результаті негоди немає. Над ліквідацією наслідків негоди працюють аварійні бригади комунальних служб.

    8_03.

    До слова, у Білій Церкві через зливу підтопило близько 10 будинків.

    Нагадаємо, серйозний ураган у суботу також вирував у Кропивницькому. Там шквальний вітер зривав дахи з будинків, розбив паркани, пошкодив стіни та лінії електропередач.

    Також через сильну зливу Київ знову «поплив».

    ДСНС ураган негода дощ
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