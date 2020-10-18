На Миколаївщині ураган повалив дерева та пошкодив десятки дахів



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Жертв і постраждалих в результаті негоди немає Фото: ДСНС

Над ліквідацією наслідків негоди працюють аварійні бригади комунальних служб

У Миколаївській області негода пошкодила покрівлі близько 30 будівель житлового сектора, трьох шкіл і одного дитячого саду, повалено близько 60 дерев.

Про це в суботу, 17 жовтня, повідомили в пресслужбі ДСНС.

«17 жовтня в селах Благодатне, Рябоконове і Семенівка Арбузинського району в результаті погіршення погодних умов (дощ, пориви вітру) частково пошкоджені покрівлі близько 30 будівель житлового сектора, 3 шкіл і 1 дитячого садка. Повалено близько 60 дерев», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що жертв і постраждалих в результаті негоди немає. Над ліквідацією наслідків негоди працюють аварійні бригади комунальних служб.

До слова, у Білій Церкві через зливу підтопило близько 10 будинків.

Нагадаємо, серйозний ураган у суботу також вирував у Кропивницькому. Там шквальний вітер зривав дахи з будинків, розбив паркани, пошкодив стіни та лінії електропередач.

Також через сильну зливу Київ знову «поплив».