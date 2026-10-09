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Затримання журналіста Михайла Ткача у Відні: деталі від МЗС

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Затримання журналіста Михайла Ткача у Відні: деталі від МЗС
Журналіста «Української правди» Михайла Ткача затримали у Відні під час редакційного відрядження
фото: «Українська правда»

До з’ясування обставин інциденту долучилися українські дипломати

Керівника відділу журналістських розслідувань «Української правди» Михайла Ткача затримали у Відні під час редакційного відрядження. Станом на ранок 9 жовтня журналіст залишається під вартою австрійських правоохоронців, хоча вже мав зустріч з українським консулом. Міністерство закордонних справ України звернулося до австрійської сторони по роз'яснення обставин затримання. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Українську правду».

8 жовтня «Українська правда» повідомила про затримання свого журналіста Михайла Ткача в Австрії. Він прибув до Відня для виконання редакційного завдання разом із колегою Ярославом Бондаренком.

За інформацією редакції, Ткача доставили до місця утримання. Із ним контактує адвокатка, однак прямого зв'язку журналіста з редакцією на момент повідомлення не було.

Водночас місцеперебування Ярослава Бондаренка залишається невідомим редакції. Видання звернулося з вимогою встановити, де перебуває журналіст, і переконатися, що він у безпеці.

Редакція також закликала австрійську владу повідомити правові підстави затримання Ткача, забезпечити йому доступ до адвоката та консульської допомоги, а також можливість зв'язатися з близькими й колегами.

9 жовтня речник відомства Георгій Тихий підтвердив, що українські дипломати звернулися до австрійської сторони з офіційним запитом.

«Ми отримали інформацію про затримання Михайла Ткача. Посольство України в Австрії вже звернулося до австрійської сторони із запитом щодо пояснення обставин цього затримання», – заявив Тихий.

За його словами, консул також розпочав контакти з австрійськими посадовцями для отримання доступу до журналіста. «Консул вже в контакті з австрійськими колегами, офіційно звернувся із запитом на доступ до затриманого громадянина», – повідомив речник МЗС.

До роботи над ситуацією долучилися Міністерство закордонних справ, посольство України у Відні та Департамент консульської служби. Ткач зустрівся з консулом, але залишився під вартою

Згодом «Українська правда» повідомила, що український консул отримав можливість зустрітися з Михайлом Ткачем. Журналіст поспілкувався з представником української дипломатичної установи. Проте після цієї зустрічі його не звільнили.

Нагадаємо, у лютому 2024 року журналіста «Української правди» Михайла Ткача разом з оператором затримали поблизу польсько-білоруського кордону, де вони працювали над матеріалом про транзит продукції між Польщею, Росією та Білоруссю. За словами Ткача, журналістів утримували у відділенні поліції щонайменше чотири години, допитували та не дозволяли зв'язатися з редакцією. Водночас польська поліція заперечувала факт затримання журналіста.

Теги: Австрія Українська правда

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