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Українка порівняла життя у Польщі та Австрії, назвавши недоліки та переваги країн

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Ольга Конопацька поділилася власним досвідом життя за кордоном
фото: Іnstagram.com/konopula

Студентка розповіла, чим навчання в Австрії краще, ніж у Польщі

Ольга Конопацька мешкала у Польщі три роки, однак уже кілька місяців живе в Австрії. Дівчина порівняла ці країни та розповіла, де краще жити. Про це пише «Главком» із посиланням на відео блогерки в TikTok.

Ціни

За словами українки, Польща у порівнянні з Австрією має переваги в цінах на продукти, страхування та оренду квартири. «Ціни там справді нижчі, і це відчувається в повсякденному житті», – зауважила вона.

Освіта

У Польщі Ольга Конопацька здобувала ступінь бакалавра, нині в Австрії вчиться на магістратурі. «І я відчуваю, що програма тут сильніша, а навчання більше орієнтоване на реальні знання. Тому бал іде Австрії. Заклади, біотісфера та розваги. Тут бал віддам Польщі», – розповіла студентка.

Сервіс

У Польщі кращий сервіс, ніж в Австрії, на думку авторки: «Через велику кількість українців там набагато більше сервісів, відкритих нашими людьми. Завдяки цьому вибір більший, а рівень послуг часто дуже високий».

Клімат та подорожі

Перевагу у кліматі та можливості подорожувати українка віддала Австрії. «Гори, озера, неймовірні краєвиди та можливість буквально за кілька годин дістатися з інших країн Європи», – зауважила дівчина.

Безпека та люди

Ольга Конопацька почувається безпечніше в Австрії, ніж у Польщі. Зокрема, у попередній країні українка чула у свій бік неприємні для неї висловлювання, зокрема через те, що вона є іноземкою. «Тут я почуваюся спокійніше та безпечніше. За цей час я не стикалася з негативом через те, що я іноземка. Тоді як у Польщі іноді доводилось чути не зовсім приємні коментарі», – резюмувала вона.

Нагадаємо, українка на імʼя Анна поділилася своїм досвідом переїзду. Після чотирьох років перебування в польському Вроцлаві вона вирішила кардинально змінити обставини та вирушити спочатку до Німеччини, а згодом – до Іспанії. Блогерка відверто розповіла про головні причини, які змусили їх з хлопцем залишити Польщу.

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Теги: Польща Австрія еміграція українці за кордоном

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