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Затримання українського журналіста на кордоні. Поліція Польщі розповіла деталі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Затримання українського журналіста на кордоні. Поліція Польщі розповіла деталі
Польські правоохоронці отримали повідомлення від «небайдужого мешканця» про двох підозрілих чоловіків
фото з відкритих джерел

Під час проведення заходів у відділенні поліції співробітники підтримували зв'язок з представниками консульства України в Польщі

Польська поліція розповіла своє бачення ситуації з затриманням біля польсько-білоруського кордону журналіста «Української правди» Михайла Ткача разом з оператором. Про це йдеться в заяві поліції Польщі.

Польські правоохоронці розповіли про отримане напередодні повідомлення від «небайдужого мешканця» про двох чоловіків, які протягом двох днів перебували в автомобілі біля колій поблизу залізничного вузла в селі Голяшин Луківського повіту. Згідно з інформацією, отриманою польськими поліцейськими, чоловіки фотографували та використовували дрон.

«Беручи до уваги внутрішню безпеку держави, а також той факт, що залізничні колії, особливо на території прикордонних воєводств, є стратегічними місцями з погляду безпеки, співробітники поліції втрутилися проти вказаних осіб», – йдеться в заяві.

Як зазначила поліція, обидва чоловіки спілкувалися українською мовою, називаючи себе журналістами, і через мовний бар'єр та необхідність перевірки пред'явлених документів довелося проводити дії у відділенні поліції.

«Всі дії, проведені відносно виявлених осіб, були спрямовані на встановлення їх особи та ретельну перевірку причини їх перебування на залізничній розв'язці. Після перевірки документів, огляду вмісту багажу та складання відповідної документації про проведені дії, чоловіки залишили приміщення Окружного управління поліції в Лукові. Усі документи та речі їм повернули. Жоден з чоловіків, щодо яких проводилися заходи, не заявив співробітникам поліції про пошкодження їхнього спорядження», – додала поліція.

Пресслужба наголошує, під час проведення заходів у відділенні поліції співробітники підтримували зв'язок з представниками консульства України в Польщі.

«Ситуація, що склалася за нашим східним кордоном, зумовлює підвищену пильність як з боку служб, так і з боку суспільства. Ми повинні пам'ятати, що на території нашої країни можуть відбуватися різного роду провокації, тому необхідно діяти швидко», – заявили в поліції.

Нагадаємо, журналіста Михайла Ткача разом з оператором було затримано біля польсько-білоруського кордону, коли ті знімали матеріал нібито про транзит продукції між Польщею та Росією і Білоруссю.

За словами самого журналіста, біля кордону Польщі із Білоруссю до нього та оператора під’їхали польські поліцейські. Його та оператора поляки утримували в комендатурі щонайменше чотири години. Зокрема, журналіст стверджує, що їх допитували не лише поліцейські, а й представники спецслужб та не дозволяли ні з ким зв'язатися.

До слова, поліція Підляського воєводства ввечері 27 лютого опублікувала коротке повідомлення про те, що «не затримувала журналіста з України» – це сталось після того, як про затримання розповів журналіст «Української правди» Михайло Ткач.

Теги: Польща поліція журналіст ЗМІ

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