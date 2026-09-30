Олена Шоптенко вийшла заміж та показала іноземця-нареченого (фото)

Олена Шоптенко розкрила історію знайомства зі своїм чоловіком

Зірка шоу «Танці з зірками», українська танцівниця Олена Шоптенко вийшла заміж. Про це вона повідомила в Instagram, опублікувавши фото у весільній сукні разом із чоловіком-іноземцем, пише «Главком».

Хореографка Олена Шоптенко вперше розкрила імʼя свого чоловіка. Нареченим українки став австрієць Крістіан. Молодята зіграли весілля 23 вересня в Австрії. На святкуванні були лише близьке оточення пари. «Цією обручкою я обираю тебе. Сьогодні, завтра і кожного дня. І обіцяю разом із тобою робити кожен звичайний день особливим», – підписала Шоптенко весільний допис у соцмережах.

На весільних фото танцівниця показалася у білій весільній сукні з мережива, а її наречений – у чорному костюмі з білою сорочкою та метеликом на шиї.

фото: Olena Shoptenko/Facebook

Весілля Олени Шоптенко пройшло у старовинному замку Schloss Hagenberg. Шлюб подружжя також зареєструвало в австрійському РАЦСі. Крім місцевих традицій, на весіллі були присутні й українські звичаї. Новоспечене подружжя ставало на український рушник. Для Шоптенко цей момент став найзворушливішим.

В весільному інтервʼю Олена Шоптенко розкрила історію знайомства з коханим. Пара познайомилася понад чотири роки тому на благодійному заході у Відні. Шоптенко проводила танцювальний майстер-клас для дітей-переселенців, де її побачив Крістіан. Після знайомства вони почали спілкуватися, а через пів року між ними розпочалися стосунки.

Через рік Крістіан освідчився Олені на Віденському колесі огляду Wiener Riesenrad у Пратері. Після заручин закохані стали офіційно чоловіком і дружиною лише через два роки. Нині пара планує медовий місяць.

До слова, нещодавно переможниця 12-го сезону шоу «Холостяк», модель Катерина Лозовицька вийшла заміж за українського співака. Обранцем Катерини Лозовицької став співак Гідаят Сеїдов, який був учасником 13 сезону «Голосу країни». Пара неочікувано для своєї аудиторії повідомила про весілля через місяць після заручин. Лозовицька також поділилася кадрами з весілля.