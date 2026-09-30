Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Олена Шоптенко вийшла заміж та показала іноземця-нареченого (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Олена Шоптенко вийшла заміж за іноземця
фото: Olena Shoptenko/Facebook

Олена Шоптенко розкрила історію знайомства зі своїм чоловіком

Зірка шоу «Танці з зірками», українська танцівниця Олена Шоптенко вийшла заміж. Про це вона повідомила в Instagram, опублікувавши фото у весільній сукні разом із чоловіком-іноземцем, пише «Главком».

Хореографка Олена Шоптенко вперше розкрила імʼя свого чоловіка. Нареченим українки став австрієць Крістіан. Молодята зіграли весілля 23 вересня в Австрії. На святкуванні були лише близьке оточення пари. «Цією обручкою я обираю тебе. Сьогодні, завтра і кожного дня. І обіцяю разом із тобою робити кожен звичайний день особливим», – підписала Шоптенко весільний допис у соцмережах.

На весільних фото танцівниця показалася у білій весільній сукні з мережива, а її наречений – у чорному костюмі з білою сорочкою та метеликом на шиї.

Олена Шоптенко вийшла заміж та показала іноземця-нареченого (фото) фото 1
фото: Olena Shoptenko/Facebook

Весілля Олени Шоптенко пройшло у старовинному замку Schloss Hagenberg. Шлюб подружжя також зареєструвало в австрійському РАЦСі. Крім місцевих традицій, на весіллі були присутні й українські звичаї. Новоспечене подружжя ставало на український рушник. Для Шоптенко цей момент став найзворушливішим.

В весільному інтервʼю Олена Шоптенко розкрила історію знайомства з коханим. Пара познайомилася понад чотири роки тому на благодійному заході у Відні. Шоптенко проводила танцювальний майстер-клас для дітей-переселенців, де її побачив Крістіан. Після знайомства вони почали спілкуватися, а через пів року між ними розпочалися стосунки.

Через рік Крістіан освідчився Олені на Віденському колесі огляду Wiener Riesenrad у Пратері. Після заручин закохані стали офіційно чоловіком і дружиною лише через два роки. Нині пара планує медовий місяць.

До слова, нещодавно переможниця 12-го сезону шоу «Холостяк», модель Катерина Лозовицька вийшла заміж за українського співака.  Обранцем Катерини Лозовицької став співак Гідаят Сеїдов, який був учасником 13 сезону «Голосу країни». Пара неочікувано для своєї аудиторії повідомила про весілля через місяць після заручин. Лозовицька також поділилася кадрами з весілля.

Читайте також:

Теги: Австрія весілля Танці з зірками фото

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На прикасових стелажах помітно поменшало шоколадних батончиків
Кияни розібрали окремі продукти в одному з АТБ: що найважче знайти на полицях. Фоторепортаж
1 вересня, 18:05
Олена Лавренюк, подружжя Наталія Татарінцева та Євген Кот, а також Оля Полякова відвідали Ukrainian Fashion Week
Ukrainian Fashion Week. Якими були найяскравіші образи зірок та киян
7 вересня, 11:10
Ольга Конопацька поділилася власним досвідом життя за кордоном
Українка порівняла життя у Польщі та Австрії, назвавши недоліки та переваги країн
10 вересня, 19:16
Шерон Стоун підтримала проєкт про війну в Україні
Шерон Стоун долучилася до фотовиставки про Україну під час війни
16 вересня, 14:59
Вага новонароджених тюленів може становити 25–30 кг
На станції «Вернадського» народилося перше тюленя (фото)
18 вересня, 12:48
Держави наголосили, що солідарні з Україною
П'ять країн засудили «вибори» РФ на окупованих територіях України
21 вересня, 19:23
Наталка Карпа показала фото наслідків удару РФ по житловому будинку
Росіяни поцілили у двір будинку Наталки Карпи в Києві: співачка показала наслідки атаки
28 вересня, 15:31
Подружжя Усиків показалося разом 
Олександр Усик з дружиною відсвяткував 17 років шлюбу в Іспанії: яскраві кадри
Вчора, 13:52
Показ колекції Ентоні Ваккарелло відбувся перед Ейфелевою вежею
Saint Laurent підкорив Париж унікальною колекцією із золота (фото)
Сьогодні, 12:53

Шоу-біз

У прозорих сукнях без спіднього. Зірки показалися на Тижні моди у відвертих образах (фото)
У прозорих сукнях без спіднього. Зірки показалися на Тижні моди у відвертих образах (фото)
Олена Шоптенко вийшла заміж та показала іноземця-нареченого (фото)
Олена Шоптенко вийшла заміж та показала іноземця-нареченого (фото)
Подільський хор підірвав мережу піснею Руслани «Дикі танці» (відео)
Подільський хор підірвав мережу піснею Руслани «Дикі танці» (відео)
Невістка Софії Ротару привітала артистку з іменинами російською мовою (фото)
Невістка Софії Ротару привітала артистку з іменинами російською мовою (фото)
Оксана Білозір зустріла палке кохання (відео)
Оксана Білозір зустріла палке кохання (відео)
Saint Laurent підкорив Париж унікальною колекцією із золота (фото)
Saint Laurent підкорив Париж унікальною колекцією із золота (фото)

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
372K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 вересня: ситуація на фронті
153K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 вересня 2026
84K
Прем’єра Угорщини позбавлено недоторканності через підозру у крадіжці телефону
69K
Сі Цзіньпін у Білому домі згадав про пастку Фукідіда: що це означає
43K
Новий міністр відновлення узяв собі в радники дружину заступника Буданова
34K
Міністри приходять і йдуть, а Василь Васильович залишається. Секрет вічного генерала МВС

Новини

Росія посилила удари по прикордонню трьох областей: деталі від ДПСУ
Сьогодні, 13:20
В Україні до 20°, місцями короткочасний дощ: погода на 30 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Лідер «Барселони» отримав ушкодження у матчі за збірну
Вчора, 15:13
Названо найкращих гравця та тренера місяця в Українській Прем'єр-лізі
Вчора, 14:24
В Україні до 23°, без опадів, місцями туман: погода на 29 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні до 19°, місцями дощитиме, туман: погода на 25 вересня 2026 року
25 вересня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua