П'ять країн засудили «вибори» РФ на окупованих територіях України

«Ми закликаємо міжнародну спільноту відкинути спроби Росії нормалізувати свою окупацію»

Канада, Австралія, Нова Зеландія, Норвегія та Сполучене Королівство засудили проведення «виборів» до Держдуми РФ на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на спільну заяву МЗС пʼяти країн.

«Проведення виборів до Державної Думи Росії на тимчасово окупованих територіях України, як це зробила Росія в Криму, а також у Донецьку, Херсоні, Луганську та Запоріжжі, є грубим порушенням суверенітету та незалежності України, а також статуту ООН. Ці фальшиві вибори є частиною ширшої системи окупації: нав’язування російської адміністрації, законодавства, ЗМІ, освіти, мови та громадянства, підкріпленого примусом і репресіями. Це включає повідомлення про насильницькі зникнення, затримання та катування тисяч українських громадян», – йдеться у заяві.

Країни наголосили, що ці регіони є частиною України, і проведення фальшивих виборів не може змінити статус цих територій згідно з міжнародним правом. Держави додали, що й надалі солідарні з Україною.

«Ми закликаємо міжнародну спільноту відкинути спроби Росії нормалізувати свою окупацію, засудити проведення фіктивних виборів на території України, закликати до притягнення до відповідальності осіб, причетних до організації цих виборів, підтримати суверенітет та територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів, а також вимагати, щоб Росія негайно припинила свою агресивну війну проти України та погодилася на повне, негайне та безумовне припинення вогню. Кордони ніколи не повинні перекроюватися силою», – зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, на виборах до Державної думи РФ журналісти виявили близько 4,5 тис. дільниць, де бюлетені в перший день оброблялися з аномально високою швидкістю.

«Главком» писав про повідомлення щодо порушень на виборах у РФ.

До слова, висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас назвала вибори до Держдуми РФ черговим ударом по російській демократії та анонсувала санкції проти людей, причетних до проведення «виборів» на окупованих територіях України.