Затримано підозрюваного у здійсненні теракту у Санкт-Петербурзі

Обставини викриття підозрюваного зараз не уточнюються

Співробітники ФСБ РФ в суботу, 30 грудня, затримали організатора та виконавця підриву саморобного вибухового пристрою в супермаркеті «Перехрестя» в Санкт-Петербурзі, повідомила прес-служба ФСБ. На даний момент підозрюваного допитують в Слідчому комітеті РФ. Агентство «Інтерфакс» з посиланням на власні джерела повідомляє, що



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Теракт у магазині у Санкт-Петербурзі

Обставини викриття підозрюваного зараз не уточнюються

Співробітники ФСБ РФ в суботу, 30 грудня, затримали організатора та виконавця підриву саморобного вибухового пристрою в супермаркеті «Перехрестя» в Санкт-Петербурзі, повідомила прес-служба ФСБ. На даний момент підозрюваного допитують в Слідчому комітеті РФ.

Агентство «Інтерфакс» з посиланням на власні джерела повідомляє, що затриманий на ім'я Дмитро має російське громадянство і дотримується націоналістичних поглядів. Він є жителем Санкт-Петербурга. Інші дані, а також обставини викриття підозрюваного зараз не уточнюються.

Вибух стався ввечері 27 грудня в торговому залі магазину «Перехрестя» в Санкт-Петербурзі. Саморобна бомба, начинена травмуючими елементами, спрацювала в камері схову супермаркету. Потужність вибуху склала двісті грам в тротиловому еквіваленті.

В результаті інциденту, пізніше кваліфікованого як теракт, постраждали 18 осіб. Цей вибух приписало собі терористичне угрупування «Ісламська держава», що викликало, проте, сумніви у експертів, які вважали, що ісламісти просто хочуть набрати собі бали.

Джерело: Deutsche Welle