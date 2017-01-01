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    Затримано підозрюваного у здійсненні теракту у Санкт-Петербурзі

    Обставини викриття підозрюваного зараз не уточнюються
    Співробітники ФСБ РФ в суботу, 30 грудня, затримали організатора та виконавця підриву саморобного вибухового пристрою в супермаркеті «Перехрестя» в Санкт-Петербурзі, повідомила прес-служба ФСБ. На даний момент підозрюваного допитують в Слідчому комітеті РФ. Агентство «Інтерфакс» з посиланням на власні джерела повідомляє, що
    • Сьогодні, 19:58
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    Теракт у магазині у Санкт-Петербурзі
    Теракт у магазині у Санкт-Петербурзі

    Обставини викриття підозрюваного зараз не уточнюються

    Співробітники ФСБ РФ в суботу, 30 грудня, затримали організатора та виконавця підриву саморобного вибухового пристрою в супермаркеті «Перехрестя» в Санкт-Петербурзі, повідомила прес-служба ФСБ. На даний момент підозрюваного допитують в Слідчому комітеті РФ.

    Агентство «Інтерфакс» з посиланням на власні джерела повідомляє, що затриманий на ім'я Дмитро має російське громадянство і дотримується націоналістичних поглядів. Він є жителем Санкт-Петербурга. Інші дані, а також обставини викриття підозрюваного зараз не уточнюються.

    Вибух стався ввечері 27 грудня в торговому залі магазину «Перехрестя» в Санкт-Петербурзі. Саморобна бомба, начинена травмуючими елементами, спрацювала в камері схову супермаркету. Потужність вибуху склала двісті грам в тротиловому еквіваленті.

    В результаті інциденту, пізніше кваліфікованого як теракт, постраждали 18 осіб. Цей вибух приписало собі терористичне угрупування «Ісламська держава», що викликало, проте, сумніви у експертів, які вважали, що ісламісти просто хочуть набрати собі бали.

    Джерело: Deutsche Welle

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