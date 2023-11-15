З’явилися супутникові знімки заводу з виробництва іранських дронів у РФ

РФ найближчим часом може вдарити по енергетиці

У мережі показали супутникові знімки, які свідчать про реалізацію планів АТ «Алабуга-1» виготовити тисячі смертоносних безпілотників-камікадзе «Шахед-131» на російській території. Про це пише ISIS Online (Інститут науки та міжнародної безпеки).

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При цьому це сталося після кількох місяців після того, як Інститут науки та міжнародної безпеки та The Washington Post оприлюднили детальну інформацію про плани АТ «Алабуга-1» почати роботу з виробництва дронів.

Зазначається, що компанія АТ «Алабуга», пов’язані з нею фірми досі не в публічних списках санкцій США чи союзників.

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Водночас інформація внутрішніх документів, проаналізована співробітниками Інституту, розкриває як детальні графіки виробництва безпілотників Алабугою, так і налагодження масового виробництва за підтримки Ірану. Також відомі численні точки вразливості. Тому зараз доречно використовувати важелі впливу, щоб перешкодити Алабузі забезпечити російську армію тисячами Shahed-136.

Там наголошують, що через наближення зими та зростання виробництва дронів на «Алабузі» можна очікувати, що Росія прискорить свої атаки на життєво важливу енергетичну інфраструктуру України, створюючи жорстокі умови життя для простого населення.

Зокрема, показано останні зміни навколо двох головних будівель, де відбувається виробництво Shahed-136. Будинок 8.2 (ліворуч) і 8.1 (праворуч).

Зазначається, що розміри та особливості будівель точно відповідають плануванню.

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Доповнення до будівлі 8.2 з’явилося після квітня 2023 року і відповідає розмірам п’яти мотовипробувальних камер для виробництва Shahed-136, включених до схеми будівлі.

Примітним є новозбудований коридор, який з’єднує два корпуси 8.1 та 8.2. Найцікавіше те, що коридор не з’єднує дві будівлі посередині, а скоріше він веде від південної третини будівлі 8.2 до південної третини будівлі 8.1, а потім вгору вздовж західної сторони будівлі 8.1 до верхньої третини.

Судячи з поверхових планів будівель, принаймні верхня площа будівлі 8.1 призначена для виробництва Shahed.

«Алабуга» також встановлює фізичні периметри безпеки навколо будинків 8.1 і 8.2, де зводиться зовнішня стіна на додаток до раніше побудованого внутрішнього огородження.

Раніше повідомялося, що противник запланував у другому півріччі цього року виготовити 1300 одиниць так званих «Герань-2», тобто «Шахедів». Для них планується застосовувати комплектуючі як іноземного, так і власного виробництва.