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Окупанти ударили «шахедами» по Харківщині, пошкоджено підприємство

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Окупанти ударили «шахедами» по Харківщині, пошкоджено підприємство
Внаслідок обстрілу м. Куп'янськ пошкоджено будівлі молококомбінату
фото з відкритих джерел

Чотири дрони були збиті силами ППО.

Увечері 13 листопада, близько 22:00 ворог завдав удару за допомогою шести дронів-камікадзе типу «Шахед» по Ізюмському району Харківщини. Внаслідок влучання пошкоджено цивільне підприємство, сталася пожежа. Про це повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, чотири дрони були збиті силами ППО. 

Також Синєгубов інформує, що протягом доби російські окупанти з артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілювали прифронтові та прикордонні населені пункти області.

Зокрема, під вогнем окупантів були Козача Лопань Харківського району, Стариця та Вовчанськ Чугуївського району, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове та інші населені пункти Куп'янського району.

Внаслідок обстрілу м. Куп'янськ пошкоджено будівлі молококомбінату. Постраждалих серед цивільного населення за добу не зафіксовано.

Очільник регіону додає, що триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили більше 10,6 га території та знешкодили 84 вибухонебезпечні предмети.

Станом на 14.11.2023 із небезпечних громад Куп’янщини евакуювали 262 дитини. Підлягають евакуації ще 30. Евакуація триває. 

У ніч на 14 листопада російські окупанти атакували Україну ударними дронами, балістичною та керованою авіаційною ракетами.

Із району Приморсько-Ахтарськ (Краснодарський край Росії) було зафіксовано пуски дев’яти ударних БпЛА Shahed-136/131.

Балістичну ракету «Іскандер-М» випущено з району Джанкой (тимчасово окупований Крим), керовану авіаційну Х-35 – з повітряного простору тимчасово окупованої території Запорізької області.

Теги: пожежа окупанти розмінування озброєння населення Олег Синєгубов евакуація ворог Харківщина

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