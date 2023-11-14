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Повітряні сили показали, як збивали «Шахеди» минулої ночі (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Повітряні сили показали, як збивали «Шахеди» минулої ночі (відео)
Українські захисники вночі збивають ворожі дрони
фото: скрін із відео

Кожна знищена ціль – це збережене життя та здоров’я українців

У ніч на 14 листопада російські терористи атакували нашу країну ударними безпілотниками типу Shahed. Повітряні сили України успішно збивали повітряні цілі окупантів. Відповідне відео опублікував командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук.

«На відео – протиповітряний бій у ніч на 14 листопада 2023 року. Повітряні сили знищують ворожі «Шахеди», – написав він.

Також Олещук подякував усім захисникам.

«Кожна знищена повітряна ціль: ударний дрон чи крилата ракета, нелегко дається захисникам неба. Але кожна знищена ціль – це збережене життя та здоров’я українців, вціліле майно та інфраструктура країни», – додав командувач.

Нагадаємо, триває 629-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби відбулось 57 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав чотири ракетних та 42 авіаційних удари, здійснив 26 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Теги: війна окупанти ЗСУ безпілотник

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