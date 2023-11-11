На Харківщині «Шахеди» пошкодили заклад освіти, будинки та підприємство (фото)

Ворожі дрони атакували три райони Харківщини

У ніч на 11 листопад російські окупанти завдали ударів за допомогою БПЛА типу «Шахед» по населених пунктах Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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У Вовчанську Чугуївського району пошкоджено двоповерхову адміністративну будівлю цивільного підприємства.

У Куп'янську пошкоджено щонайменше два приватні будинки, сталися пожежі.

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Внаслідок удару «Шахедом» по смт Солоницівка Харківського району пошкоджено заклад освіти та недіючий виробничий об'єкт.

Також протягом минулої доби ворог з артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілював Уди Богодухівського району, Бочкове та Бударки Чугуївського району, Кам’янку, Дворічну, Синьківку, Петропавлівку Куп'янського району та інші населені пункти.

За добу постраждалих від ворожих обстрілів не зафіксовано.

Нагадаємо, триває 626-та доба повномасштабної війни Росії проти України.

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Із 19:00 10 листопада до 3:00 11 листопада російські терористи атакували Україну ударними БпЛА та кількома ракетами різних типів. Під час удару було застосовано 31 ударний БпЛА Shahed-136/131 та три ракети. У результаті протиповітряного бою знищено 19 ворожих ударних БпЛА Shahed-136/131.