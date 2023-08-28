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Скільки «Шахедів» РФ планує виготовити самостійно: дані розвідки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Скільки «Шахедів» РФ планує виготовити самостійно: дані розвідки
фото ілюстративне

Москва хоче освоїти приблизно 60 БПЛА різних модифікацій до 2030 року

Ворог планує наростити виробництво «Шахедів» до кінця цього року та зібрати 1300 одиниць. Про це повідомив представник ГУР Міноборони генерал-майор Вадим Скібіцький, передає «РБК-Україна».

«Після останніх атак «Шахедів» ми виявили в них елементи, які вказують на те, що фінальний етап збору цих БПЛА відбувається вже на території Росії. Про це зокрема свідчить збільшення кількості російських деталей в дронах. Крім того, ми маємо плани агресора, якими передбачено нарощення виробництва «Шахедів» на території РФ. Водночас під час однієї з російських виставок ВПК було заявлено, що Москва хоче освоїти приблизно 60 БПЛА різних модифікацій до 2030 року», – розповів Скібіцький.

За попередніми даними української розвідки, противник запланував у другому півріччі цього року виготовити 1300 одиниць так званих «Герань-2», тобто «Шахедів». Для них планується застосовувати комплектуючі як іноземного, так і власного виробництва.

Проте, як зазначив Скібіцький, в реальності Росія на сьогодні не здатна виготовляти таку кількість БПЛА.

Зараз розвідка збирає дані про те, якою є фактична потужність розгорнутого ворогом виробництва, де саме вони збирають ці дрони і які підприємства на території держави-агресора беруть участь у поставці деталей.

Як повідомлялося, Росія збудувала завод із виробництва іранських дронів. За даними американської розвідки, завод із виробництва дронів будується у так званій спеціальній економічній зоні «Алабуга» за сотні кілометрів на схід від Москви.

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Теги: війна росія окупанти безпілотник розвідка

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