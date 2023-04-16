Іран виніс вирок 10 військовим за збиття літака МАУ під Тегераном

Обвинувачені отримали тюремні терміни від одного до 13 років

В Ірані 10 військовослужбовців сил протиповітряної оборони країни засуджені до тюремного ув'язнення за участь у збитті українського пасажирського літака авіакомпанії МАУ поблизу Тегерана у 2020 році. Про це йдеться на офіціному порталі новин судової системи Ірану Mizan Online.

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Військовослужбовці отримали тюремні терміни від одного до 13 років. Зазначається, що вироки було винесено після 20 судових слухань і детального розслідування протягом трьох років.

Головний обвинувачений у цій справі, названий командиром зенітно-ракетного комплексу Тор М-1, був засуджений до трьох років тюремного ув'язнення за ненавмисне вбивство 176 пасажирів і членів екіпажу, які перебували на борту рейсу PS752 літака МАУ. Йому дали ще 10 років за ігнорування протоколу та масштаб наслідків своїх дій.

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Як ідеться в повідомленні, дії головного обвинуваченого були зумовлені його незнанням ситуації і помилковим переконанням у тому, що виявлена ціль була ворожою.

Командир Тор М-1 випустив дві ракети по авіалайнеру всупереч наказу і без отримання дозволу, пише видання.

Водночас імена жодного з обвинувачених не називаються.

«З огляду на масштаби впливу і наслідки цієї події, головний обвинувачений був засуджений до максимального покарання», – додає видання.

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Нагадаємо, пасажирський літак Boeing 737-800 авіакомпанії МАУ, який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, був збитий у районі міжнародного аеропорту ім. Імама Хомейні в Тегерані одразу після зльоту вранці 8 січня 2020 року. На борту перебували 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Усі вони загинули. Серед загиблих – 11 громадян України (зокрема дев'ять членів екіпажу), 82 громадянина Ірану, 63 – Канади, 10 – Швеції, чотири – Афганістану, по три – ФРН і Великої Британії.