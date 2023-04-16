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Іран виніс вирок 10 військовим за збиття літака МАУ під Тегераном

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Іран виніс вирок 10 військовим за збиття літака МАУ під Тегераном
Унаслідок збиття українського авіалайнера у 2020 році загинули 176 осіб
фото з відкритих джерел

Обвинувачені отримали тюремні терміни від одного до 13 років

В Ірані 10 військовослужбовців сил протиповітряної оборони країни засуджені до тюремного ув'язнення за участь у збитті українського пасажирського літака авіакомпанії МАУ поблизу Тегерана у 2020 році. Про це йдеться на офіціному порталі новин судової системи Ірану Mizan Online.

Військовослужбовці отримали тюремні терміни від одного до 13 років. Зазначається, що вироки було винесено після 20 судових слухань і детального розслідування протягом трьох років.

Головний обвинувачений у цій справі, названий командиром зенітно-ракетного комплексу Тор М-1, був засуджений до трьох років тюремного ув'язнення за ненавмисне вбивство 176 пасажирів і членів екіпажу, які перебували на борту рейсу PS752 літака МАУ. Йому дали ще 10 років за ігнорування протоколу та масштаб наслідків своїх дій.

Як ідеться в повідомленні, дії головного обвинуваченого були зумовлені його незнанням ситуації і помилковим переконанням у тому, що виявлена ціль була ворожою.

Командир Тор М-1 випустив дві ракети по авіалайнеру всупереч наказу і без отримання дозволу, пише видання.

Водночас імена жодного з обвинувачених не називаються.

«З огляду на масштаби впливу і наслідки цієї події, головний обвинувачений був засуджений до максимального покарання», – додає видання.

Нагадаємо, пасажирський літак Boeing 737-800 авіакомпанії МАУ, який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, був збитий у районі міжнародного аеропорту ім. Імама Хомейні в Тегерані одразу після зльоту вранці 8 січня 2020 року. На борту перебували 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Усі вони загинули. Серед загиблих – 11 громадян України (зокрема дев'ять членів екіпажу), 82 громадянина Ірану, 63 – Канади, 10 – Швеції, чотири – Афганістану, по три – ФРН і Великої Британії.

Теги: засуджені вирок суд злочин Іран

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