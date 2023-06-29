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Збиття літака МАУ. Україна подає до Міжнародного суду позов проти Ірану

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Збиття літака МАУ. Україна подає до Міжнародного суду позов проти Ірану
Збиття українського літака в Ірані
фото з відкритих джерел

Країни так і не досягли згоди з Іраном щодо організації арбітражу

Україна та інші члени Міжнародної групи з координації допомоги жертвам рейсу PS752 подають позов проти Ірану за збиття літака. Відповідну заяву опубліковано на сайті Міністерства закордонних справ.

Члени Міжнародної групи з координації допомоги жертвам рейсу PS752 представляють Канаду, Швецію, Україну та Велику Британію.

Група зазначила, що так і не досягла згоди з Іраном щодо організації арбітражу відповідно до статті 14 Конвенції про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки цивільної авіації.

«Відповідно, Координаційна група має намір продовжувати колективні зусилля, щоб забезпечити притягнення Ірану до відповідальності за незаконне збиття рейсу PS752 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" шляхом якнайшвидшого передання спору до Міжнародного Суду ООН», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, вранці, 11 січня, Іран офіційно визнав, що український літак МАУ, який летів із Тегерана до Києва, був «випадково» збитий ракетою. Іранські військові пояснили, що літак був помилково сприйнятий як ворожа ціль після того, як він повернув у бік одного з військових об'єктів.

До цього Іран категорично заперечував збиття українського літака ракетою.

За інформацією джерел ЗМІ, Іран збив український літак двома російськими ракетами «Тор».

Boeing 737 авіакомпанії МАУ розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з аеропорту Імама Хомейні. На борту було 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули.

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Теги: Іран літак Україна

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