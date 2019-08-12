Збройні сили Німеччини попрощаються зі своїм міністром під музику Scorpions



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Урсула фон дер Ляйєн була першою жінкою на посаді міністра оборони Німеччини за всю історію держави

За традицією, ексміністр оборони ФРН має право обрати три музичні твори на церемонії прощання з бундесвером

На церемонії прощання з бундесвером (збройні сили Німеччини) ексміністра оборони ФРН Урсули фон дер Ляєн, обраної головою Єврокомісії, військовий оркестр виконає композицію Wind of Change гурту Scorpions.

Про це повідомляє Welt.

«Колишній міністр оборони Урсула фон дер Ляєн на церемонії прощання з посадою – «Вечірня зоря» - прослухає Wind of Change гурту Scorpions», - йдеться у повідомленні.

За традицією, ексміністр має право обрати три музичні твори. Фон дер Ляєн, окрім хіта Scorpions 1991 року (до речі, гурт походить з її рідного Ганновера), висловила побажання, послухати європейський гімн Ode an die Freude («Ода радості») з дев'ятої симфонії Людвіга ван Бетховена і витвір Моцарта Ave Verum.

«Вечірня зоря» є найвищою військовою церемонією бундесверу, в якій беруть участь канцлер і президент ФРН.

Як відомо, 16 липня Європейський парламент затвердив призначення міністра оборони Німеччини Урсули фон дер Ляєн на посаду голови Європейської комісії.

П'ятий президент України, лідер політичної партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко привітав Урсулу фон дер Лейен з обранням на посаду президента Європейської Комісії.

Нагадаємо, 15 липня міністр оборони Федеративної Республіки Німеччина Урсула фон дер Ляйєн повідомила про намір піти у відставку.

Зазначимо, Урсула фон дер Ляйєн була першою жінкою на посаді міністра оборони Німеччини за всю історію держави. До цього вона була міністром праці та соціальних питань, а також очолювала міністерство у справах сім'ї.

Джерело: Укрінформ