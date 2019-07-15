Міністр оборони Німеччини йде у відставку
Урсула фон дер Ляйєн
Урсула фон дер Ляйєн хоче зосередити всі сили для роботи в європейських структурах
Міністр оборони Федеративної Республіки Німеччина Урсула фон дер Ляйєн повідомила про намір піти у відставку.
Про це глава Міноборони Німеччини повідомила в Twitter.
За її словами, таке рішення було прийнято у зв'язку з бажанням зосередити всі сили для роботи в європейських структурах.
Фон дер Ляйєн зазначила, що завтра, 16 липня, виставить свою кандидатуру на пост голови Європейської комісії.
Зазначимо, Урсула фон дер Ляйєн стала першою жінкою на посаді міністра оборони Німеччини за всю історію держави. До цього вона була міністром праці та соціальних питань, а також очолювала Міністерство у справах сім'ї.