Міністр оборони Німеччини йде у відставку



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Урсула фон дер Ляйєн

Урсула фон дер Ляйєн хоче зосередити всі сили для роботи в європейських структурах

Міністр оборони Федеративної Республіки Німеччина Урсула фон дер Ляйєн повідомила про намір піти у відставку.

Про це глава Міноборони Німеччини повідомила в Twitter.

За її словами, таке рішення було прийнято у зв'язку з бажанням зосередити всі сили для роботи в європейських структурах.



Фон дер Ляйєн зазначила, що завтра, 16 липня, виставить свою кандидатуру на пост голови Європейської комісії.

«Незалежно від результату голосування в Європейському парламенті, я не буду військовим міністром«, - заявила політик.

Зазначимо, Урсула фон дер Ляйєн стала першою жінкою на посаді міністра оборони Німеччини за всю історію держави. До цього вона була міністром праці та соціальних питань, а також очолювала Міністерство у справах сім'ї.