Порошенко привітав Урсулу фон дер Лейен з обранням на посаду президента Єврокомісії



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Урсула фон дер Лейен

Урсула фон дер Ляйен обрана главою Єврокомісії

П'ятий президент України, лідер політичної партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко привітав Урсулу фон дер Лейен з обранням на посаду президента Європейської Комісії.

Про це Порошенко написав на своїй сторінці в Twitter.

Сьогодні Європейський парламент затвердив призначення міністра оборони Німеччини Урсули фон дер Ляєн на посаду голови Європейської комісії, передає BBC.

«Щиро вітаю пані Урсулу фон дер Лейен – нового президента Європейської Комісії! Сьогоднішнє обрання абсолютною більшістю Європейського Парламенту є потужним кредитом довіри і відповідальності за майбутнє розвитку Об'єднаної Європи», - написав Порошенко.

Він сподівається, що новий президент Єврокомісії виведе політичну асоціацію між Україною та ЄС на новий амбітний рівень.

«Дуже сподіваюся на ваше лідерство для виведення політичної асоціації та економічної інтеграції між Україною та ЄС на якісно новий амбітний рівень. Об'єднані ми сильніші у боротьбі за нашу Європу», - зазначив лідер політичної партії «Європейська Солідарність».

Щиро вітаю пані Урсулу фон дер Лейен – нового президента Європейської Комісії! Сьогоднішнє обрання абсолютною більшістю Європейського Парламенту є потужним кредитом довіри і відповідальності за майбутнє розвитку Об'єднаної Європи. pic.twitter.com/dhrafklDXC — Петро Порошенко (@poroshenko) 16 липня 2019 р.





Нагадаємо, 15 липня міністр оборони Федеративної Республіки Німеччина Урсула фон дер Ляйєн повідомила про намір піти у відставку.

Зазначимо, Урсула фон дер Ляйєн стала першою жінкою на посаді міністра оборони Німеччини за всю історію держави. До цього вона була міністром праці та соціальних питань, а також очолювала Міністерство у справах сім'ї.