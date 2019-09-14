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    У Хорватії стався землетрус

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    <span>Поштовхи силою 3 бала були зафіксовані 14 вересня</span> - У Хорватії стався землетрус
    Поштовхи силою 3 бала були зафіксовані 14 вересня

    Епіцентр знаходився в 14 км від Копрівніце, розташованої приблизно в 70 км від Загреба

    Землетрус магнітудою 3 бали бала за шкалою Ріхтера зафіксовано в околицях хорватського міста Копрівніце з населення близько 30 тис. осіб.

    Про це повідомляє Хорватська сейсмологічна служба.

    Епіцентр знаходився в 14 км від Копрівніце, розташованої приблизно в 70 км від Загреба.

    Як уточнили сейсмологи, поштовхи відчувалися як в самій Копрівніце, так і в її околицях.

    Дані про можливих постраждалих або руйнування не надходили.

    Як повідомлялося, в Угорщині 11 серпня стався землетрус магнітудою 4,1.

    У Туреччині землетрус пошкодив близько тисячі будинків.

    8 серпня повідомлялося, в західній турецькій провінції Денізлі стався землетрус. Епіцентр припав на район Бозкурт.

    За чотири години турецькі сейсмологи зафіксували 56 підземних поштовхів магнітудою від 1,1 до 6 в районі міста Ізмір та провінції Денізлі. 

    Нагадаємо, що 5 серпня на південному заході Ірану стався землетрусмагнітудою 5,2 бали.

    Раніше повідомлялося, що в японській префектурі Фукусіма стався землетрус магнітудою 6,4. Епіцентр землетрусу знаходився на глибині 45 кілометрів.

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