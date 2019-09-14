У Хорватії стався землетрус
Епіцентр знаходився в 14 км від Копрівніце, розташованої приблизно в 70 км від Загреба
Землетрус магнітудою 3 бали бала за шкалою Ріхтера зафіксовано в околицях хорватського міста Копрівніце з населення близько 30 тис. осіб.
Про це повідомляє Хорватська сейсмологічна служба.
Епіцентр знаходився в 14 км від Копрівніце, розташованої приблизно в 70 км від Загреба.
Як уточнили сейсмологи, поштовхи відчувалися як в самій Копрівніце, так і в її околицях.
Дані про можливих постраждалих або руйнування не надходили.
Як повідомлялося, в Угорщині 11 серпня стався землетрус магнітудою 4,1.
У Туреччині землетрус пошкодив близько тисячі будинків.
8 серпня повідомлялося, в західній турецькій провінції Денізлі стався землетрус. Епіцентр припав на район Бозкурт.
За чотири години турецькі сейсмологи зафіксували 56 підземних поштовхів магнітудою від 1,1 до 6 в районі міста Ізмір та провінції Денізлі.
Нагадаємо, що 5 серпня на південному заході Ірану стався землетрусмагнітудою 5,2 бали.
Раніше повідомлялося, що в японській префектурі Фукусіма стався землетрус магнітудою 6,4. Епіцентр землетрусу знаходився на глибині 45 кілометрів.