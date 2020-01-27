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    У світі

    Землетрус в Туреччині: кількість загиблих зросла до 38

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    <span>Рятувальники розбирають завали після землетрусу в Туреччині</span> - Землетрус в Туреччині: кількість загиблих зросла до 38
    Рятувальники розбирають завали після землетрусу в Туреччині

    Всього в лікарню після землетрусу звернулися 1607 осіб

    Кількість загиблих в результаті землетрусу, що стався на сході Туреччини 24 січня, зросла до 38 осіб.

    Про це повідомив міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа, пише агентство Анадолу.

    За його словами, в лікарнях залишаються 104 постраждалих.

    «Всього в лікарню звернулися 1607 осіб, більшість з яких скаржилися на нервові розлади. Кількість постраждалих становить 594 людини, на цей момент в лікарнях залишаються 104 людини, 13 з них знаходяться реанімації», - сказав Коджа.

    Нагадаємо, землетрус магнітудою 6,8 бала за шкалою Ріхтера стався у п'ятницю ввечері поблизу міста Сіврідже провінції Елазиг на сході країни.

    За даними сейсмологів, підземні поштовхи також відчули у Сирії, Грузії та Вірменії.

    Після землетрусу в Туреччині було зафіксовано 228 афтершоків магнітудою 4,0 і вище.

    Нагадаємо, 23 січня у Закарпатській області зареєстровано землетрус магнітудою 2,3.

    Того ж дня землетрус магнітудою 5,5 було зафіксовано на півночі Аргентини.

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