Землетрус в Туреччині: кількість загиблих зросла до 38



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Рятувальники розбирають завали після землетрусу в Туреччині

Всього в лікарню після землетрусу звернулися 1607 осіб

Кількість загиблих в результаті землетрусу, що стався на сході Туреччини 24 січня, зросла до 38 осіб.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа, пише агентство Анадолу.

За його словами, в лікарнях залишаються 104 постраждалих.

«Всього в лікарню звернулися 1607 осіб, більшість з яких скаржилися на нервові розлади. Кількість постраждалих становить 594 людини, на цей момент в лікарнях залишаються 104 людини, 13 з них знаходяться реанімації», - сказав Коджа.

Нагадаємо, землетрус магнітудою 6,8 бала за шкалою Ріхтера стався у п'ятницю ввечері поблизу міста Сіврідже провінції Елазиг на сході країни.

За даними сейсмологів, підземні поштовхи також відчули у Сирії, Грузії та Вірменії.

Після землетрусу в Туреччині було зафіксовано 228 афтершоків магнітудою 4,0 і вище.

Нагадаємо, 23 січня у Закарпатській області зареєстровано землетрус магнітудою 2,3.

Того ж дня землетрус магнітудою 5,5 було зафіксовано на півночі Аргентини.