Землетрус у Туреччині: кількість загиблих наблизилася до 30



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Наслідки землетрусу уТуреччині

Кількість постраждалих під час землетрусу перевищила 1,1 тис. осіб

Число загиблих внаслідок землетрусу у Туреччині зросло до 29 осіб. Про це повідомляє агентство Anadolu.

Кількість постраждалих під час землетрусу перевищила 1,1 тис. осіб.

Найбільше загиблих виявилося в провінції Елязиг. У провінції жертвами стали 18 людей. При цьому в Малатьї загинули чотири людини.

Також повідомлялося, що під завалами залишаються близько 30 осіб.

Міністр навколишнього середовища і містобудування Туреччини заявив, що внаслідок землетрусу зруйновано 5 будівель в повіті Сивридже провінції Елязиг і 25 будівель в районі Доганйол провінції Малатья.

Нагадаємо, у п’ятницю ввечері повідомлялося, що у результаті землетрусу магнітудою 6,8, що стався на сході Туреччини, загинуло чотири людини.

Землетрус магнітудою 6,8 бала за шкалою Ріхтера стався у п'ятницю о 20:55 за місцевим часом (19.55 за київським часом), поблизу міста Сіврідже провінції Елазиг на сході країни.

За даними сейсмологів, підземні поштовхи також відчули у Сирії, Грузії та Вірменії.

Нагадаємо, 23 січня у Закарпатській області зареєстровано землетрус магнітудою 2,3.

Того ж дня землетрус магнітудою 5,5 було зафіксовано на півночі Аргентини.