Землетрус у Туреччині: кількість загиблих наблизилася до 30
Кількість постраждалих під час землетрусу перевищила 1,1 тис. осіб
Число загиблих внаслідок землетрусу у Туреччині зросло до 29 осіб. Про це повідомляє агентство Anadolu.
Кількість постраждалих під час землетрусу перевищила 1,1 тис. осіб.
Найбільше загиблих виявилося в провінції Елязиг. У провінції жертвами стали 18 людей. При цьому в Малатьї загинули чотири людини.
Також повідомлялося, що під завалами залишаються близько 30 осіб.
Міністр навколишнього середовища і містобудування Туреччини заявив, що внаслідок землетрусу зруйновано 5 будівель в повіті Сивридже провінції Елязиг і 25 будівель в районі Доганйол провінції Малатья.
Нагадаємо, у п’ятницю ввечері повідомлялося, що у результаті землетрусу магнітудою 6,8, що стався на сході Туреччини, загинуло чотири людини.
Землетрус магнітудою 6,8 бала за шкалою Ріхтера стався у п'ятницю о 20:55 за місцевим часом (19.55 за київським часом), поблизу міста Сіврідже провінції Елазиг на сході країни.
За даними сейсмологів, підземні поштовхи також відчули у Сирії, Грузії та Вірменії.
Нагадаємо, 23 січня у Закарпатській області зареєстровано землетрус магнітудою 2,3.
Того ж дня землетрус магнітудою 5,5 було зафіксовано на півночі Аргентини.