Земля стає тьмянішою – науковці

Наша планета за тридцять років стала гірше віддзеркалювати світло

За даними науковців, Земля стала тьмянішою, ніж у 1990-х роках, заявили вчені. Про це йдеться у матеріалі Forbes.

Зазначається, що океани, які нагріваються через глобальне потепління, знижують відбивну здатність планети.

«Зниження відбивної здатності стало для нас великою несподіванкою, коли ми проаналізували дані за три роки після 17 років відносного плато», – заявив один із авторів дослідження Філіп Гуд із Університету Нью Джерсі.

Науковці проаналізували дані, отримані із супутників, а також земне сяйво. У результаті вони зафіксували зниження альбедо на 0,5%.

Ймовірною причиною того, що планета стала тьмянішою, вчені вважають зменшення яскравих хмар, що відбивають світло, над теплішою частиною Тихого океану.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Земля бере розгін – обертання навколо власної осі відбувається все швидше.

Читайте також: