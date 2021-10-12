  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Земля стає тьмянішою – науковці

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Океани, які нагріваються, знижують відбивну здатність планети - Земля стає тьмянішою – науковці
    Океани, які нагріваються, знижують відбивну здатність планети
    Фото з відкритих джерел

    Наша планета за тридцять років стала гірше віддзеркалювати світло

    За даними науковців, Земля стала тьмянішою, ніж у 1990-х роках, заявили вчені. Про це йдеться у матеріалі Forbes.

    Зазначається, що океани, які нагріваються через глобальне потепління, знижують відбивну здатність планети.

    «Зниження відбивної здатності стало для нас великою несподіванкою, коли ми проаналізували дані за три роки після 17 років відносного плато», – заявив один із авторів дослідження Філіп Гуд із Університету Нью Джерсі.

    Науковці проаналізували дані, отримані із супутників, а також земне сяйво. У результаті вони зафіксували зниження альбедо на 0,5%.

    Ймовірною причиною того, що планета стала тьмянішою, вчені вважають зменшення яскравих хмар, що відбивають світло, над теплішою частиною Тихого океану.

    Нагадаємо, раніше стало відомо, що Земля бере розгін – обертання навколо власної осі відбувається все швидше.

    Читайте також:
    Теги: земля Forbes
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Земля стає тьмянішою – науковці