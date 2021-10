Астронавт показав неймовірне фото полярного сяйва над Землею

Французький астронавт Європейського космічного агентства Томас Песке зробив один з найякісніших знімків полярного сяйва. Фото, яке вдалося зробити з борту Міжнародної космічної станції, астронавт опублікував у Twitter.

«Чергове полярне сяйво – цього разу особливе завдяки своїй яскравості. Місяць своєю повнотою освітлює темну сторону Землі майже так само, як денне світло», – написав Песке.

Another #aurora but this one is special as it is so bright. It is the full Moon lighting up the shadow side of Earth almost like daylight. #MissionAlpha https://t.co/vhJVPNqE1D pic.twitter.com/bcx6NNZsrj