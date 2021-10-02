Астронавт показав неймовірне фото полярного сяйва над Землею
Знімок зроблений з борту Міжнародної космічної станції
Французький астронавт Європейського космічного агентства Томас Песке зробив один з найякісніших знімків полярного сяйва. Фото, яке вдалося зробити з борту Міжнародної космічної станції, астронавт опублікував у Twitter.
«Чергове полярне сяйво – цього разу особливе завдяки своїй яскравості. Місяць своєю повнотою освітлює темну сторону Землі майже так само, як денне світло», – написав Песке.
Another #aurora but this one is special as it is so bright. It is the full Moon lighting up the shadow side of Earth almost like daylight. #MissionAlpha https://t.co/vhJVPNqE1D pic.twitter.com/bcx6NNZsrj— Thomas Pesquet (@Thom_astro) September 24, 2021
На знімку Земля вкрита хмарами, на яких відображається зелене світло, що є в атмосфері і заломлення якого на висоті переходить у червоний колір.
Над якою півкулею був зроблений унікальний знімок, астронавт не уточнив.
Нагадаємо,раніше космічний телескоп Hubble національного управління США з аеронавтики й дослідження космосу зробив світлину спіральної галактики NGC 5728, розташованої у сузір’ї Терезів.