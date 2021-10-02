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    Астронавт показав неймовірне фото полярного сяйва над Землею

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    Томас Песке зробив фотографію полярного сяйва - Астронавт показав неймовірне фото полярного сяйва над Землею
    Томас Песке зробив фотографію полярного сяйва
    Фото Thomas Pesquet /Instagram

    Знімок зроблений з борту Міжнародної космічної станції

    Французький астронавт Європейського космічного агентства Томас Песке зробив один з найякісніших знімків полярного сяйва. Фото, яке вдалося зробити з борту Міжнародної космічної станції, астронавт опублікував у Twitter.

    «Чергове полярне сяйво – цього разу особливе завдяки своїй яскравості. Місяць своєю повнотою освітлює темну сторону Землі майже так само, як денне світло», – написав Песке.

    На знімку Земля вкрита хмарами, на яких відображається зелене світло, що є в атмосфері і заломлення якого на висоті переходить у червоний колір.

    Над якою півкулею був зроблений унікальний знімок, астронавт не уточнив.

    Нагадаємо,раніше космічний телескоп Hubble національного управління США з аеронавтики й дослідження космосу зробив світлину спіральної галактики NGC 5728, розташованої у сузір’ї Терезів.

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    Теги: земля космос
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    Астронавт показав неймовірне фото полярного сяйва над Землею