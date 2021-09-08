Астронавт показав дивовижний знімок Землі з космосу (фото)
Знімок астронавт зробив з Міжнародної космічної станції
Науковець продемонстрував вигляд нічних вогнів земної кулі
Французький астронавт Європейського космічного агентства (ESA) Томас Песке показав, який вигляд має Земля вночі із космосу. Відповідну світлину він опублікував на своїй сторінці у Twitter.
Астронавт Томас Песке зазначив, що знімок зроблено з модуля «Куполу» на Міжнародній космічній станції.
«Іноді зіркові вогні «борються» з підсвітленими містами (на Землі, – ред.) за те, хто з них найяскравіший та найкрасивіший», – підписав Песке фотографію.
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