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    Астронавт показав дивовижний знімок Землі з космосу (фото)

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    Знімок астронавт зробив з Міжнародної космічної станції - Астронавт показав дивовижний знімок Землі з космосу (фото)

    Знімок астронавт зробив з Міжнародної космічної станції

    Фото з відкритих джерел

    Науковець продемонстрував вигляд нічних вогнів земної кулі

    Французький астронавт Європейського космічного агентства (ESA) Томас Песке показав, який вигляд має Земля вночі із космосу. Відповідну світлину він опублікував на своїй сторінці у Twitter.

    Астронавт Томас Песке зазначив, що знімок зроблено з модуля «Куполу» на Міжнародній космічній станції.

    «Іноді зіркові вогні «борються» з підсвітленими містами (на Землі, – ред.) за те, хто з них найяскравіший та найкрасивіший», – підписав Песке фотографію.

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    Нагадаємо, Україна знайшла в Африці нового партнера для підкорення космосу.

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    Теги: земля космонавти
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    Астронавт показав дивовижний знімок Землі з космосу (фото)