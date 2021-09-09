Мільйони людей можуть залишитися без інтернету. Названо причину

Масштабна сонячна буря може вивести з ладу низку вузлів, що вплине на роботу інтернету

Планета Земля постійно піддається впливам сонячного вітру – своєрідному бомбардуванню його частками. Чимала їх частина блокується завдяки магнітному полю. А все, що доходить до нас, чинить незначний вплив. Але іноді – приблизно раз на 100 років – трапляються справжні бурі.

Нещодавно на конференції зі зв'язку Sigcomm 2021 представили звіт, у якому зазначено, що наслідки потужного сонячного шторму для цивілізації можуть стати катастрофічними. Ситуацію погіршує те, що великих подій на Сонці не було саме 100 років, повідомляє «24 канал».

Остання схожа подія трапилася у 1859 році. Тоді це було відносно дрібною неприємністю. Однак відтоді людство стало набагато більше залежати від глобальної мережі, а потенційний збиток від потужної геомагнітної бурі досі залишається невивченим. У своїй статті Абду Джіотхі перераховує основні вразливі точки.

Локальним і регіональним інтернет-з'єднанням мало що загрожує. Інша справа – підводні кабелі, що з'єднують континенти. Вони обладнані ретрансляторами, що підсилюють оптичні сигнали та розташовані на відстані приблизно 50-150 кілометрів один від одного. І якщо один з них вийде з ладу, вся лінія може відключитися.

Якщо в окремому регіоні разом вийде з ладу достатньо кабелів, то увесь континент може виявитися відрізаним від інтернету. Країни у високих широтах – США, Канада чи Великобританія – більш вразливі до сонячних штормів, і опиняться офлайн першими.

Важко уявити, скільки часу займе ремонт підводних комунікацій. Можливо, тижні або місяці. За цей час мільйони людей можуть втратити доступ до мережі, що вплине як на економіку, так і на життєдіяльність цілих країн.

Коли почнеться наступна велика сонячна буря, точно невідомо. Вчені постійно спостерігають за активністю сонця, моделюють викиди плазми та з певним рівнем ймовірності можуть їх передбачити. Однак напевно можна буде зафіксувати такий спалах коли він вже станеться і від його початку людство матиме на підготовку лише 13 годин.