Житель Чехії здав до поліції рожевий танк (фото)

Мешканець Чехії володів військовою технікою на законних підставах

Житель Чехії в рамках збройної амністії повідомив поліцію про наявність у нього танку Т-34 рожевого кольору і самохідної артилерійської установки СУ-100. Про це повідомляється в Twitter чеської поліції.

Když jsme točili video ke zbraňové amnestii, ve kterém jsme použili nadsázku v podobě odevzdaného tanku, tak jsme netušili, že tím inspirujeme veřejnost. Další z odevzdaných "perliček" - samohybné dělo SD-100 a Tank T 34/85. #policiepp pic.twitter.com/5qjbFRD4FH — Policie ČR (@PolicieCZ) April 7, 2021

Прес-секретар поліції Іва Кормошова повідомила чеському виданню CTK, що громадянин володів військовою технікою на законних підставах з 1990-х років, але сумнівався в тому, що вони були достатньо обезцінені. Тому, за її словами, він повідомив про все в поліцію.

Фахівці оглянули танк і самохідку, після чого зробили висновок про неможливість стріляти з них. Однак поліція визнала техніку недостатньо безпечною і перевела її в розряд «забороненого озброєння».

Проте і танк, і артустановку було вирішено залишити у нинішнього власника. «Вони законно числяться за ним і не становлять небезпеки», – сказала прессекретар поліції.

Збройна амністія в Чехії почалася з кінця січня 2021 року і триватиме до липня. Люди можуть здавати зброю або боєприпаси, яку незаконно утримують, без пояснення причин і без подальшого покарання. Вони також можуть подати заяву на реєстрацію зброї, що незаконно зберігається, щоб залишити її в себе.

Громадяни Чехії вже чотири рази мали можливість скористатися подібною амністією, владі були передані тисячі одиниць зброї та сотні тисяч боєприпасів.