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    Житель Чехії здав до поліції рожевий танк (фото)

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    Чеська поліція дозволила чоловіку залишити в себе танк Т-34 рожевого кольору - Житель Чехії здав до поліції рожевий танк (фото)
    Чеська поліція дозволила чоловіку залишити в себе танк Т-34 рожевого кольору
    Фото: Policie ČR, Twitter

    Мешканець Чехії володів військовою технікою на законних підставах

    Житель Чехії в рамках збройної амністії повідомив поліцію про наявність у нього танку Т-34 рожевого кольору і самохідної артилерійської установки СУ-100. Про це повідомляється в Twitter чеської поліції.

    Прес-секретар поліції Іва Кормошова повідомила чеському виданню CTK, що громадянин володів військовою технікою на законних підставах з 1990-х років, але сумнівався в тому, що вони були достатньо обезцінені. Тому, за її словами, він повідомив про все в поліцію.

    Фахівці оглянули танк і самохідку, після чого зробили висновок про неможливість стріляти з них. Однак поліція визнала техніку недостатньо безпечною і перевела її в розряд «забороненого озброєння».

    Проте і танк, і артустановку було вирішено залишити у нинішнього власника. «Вони законно числяться за ним і не становлять небезпеки», – сказала прессекретар поліції.

    Збройна амністія в Чехії почалася з кінця січня 2021 року і триватиме до липня. Люди можуть здавати зброю або боєприпаси, яку незаконно утримують, без пояснення причин і без подальшого покарання. Вони також можуть подати заяву на реєстрацію зброї, що незаконно зберігається, щоб залишити її в себе.

    Громадяни Чехії вже чотири рази мали можливість скористатися подібною амністією, владі були передані тисячі одиниць зброї та сотні тисяч боєприпасів.

    Теги: Чехія боєприпаси поліція озброєння
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