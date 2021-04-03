Чеський прем’єр назвав «вимушеною» закупівлю російської вакцини

Андрей Бабіш купує «Спутник V» бо незгоден з європейським принципом розподілу вакцин

Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш вважає, що країни Європейського Союзу «непрямо змушують» його купувати російський препарат проти Covid-19, оскільки не можуть забезпечити його країну альтернативними вакцинами. Слова Бабіша наводить видання Seznam Zpravy.

«Я не здивований, що канцлер Австрії Себастіан Курц каже, що він купить мільйон доз «Спутника V», а словаки вже купили 2 млн доз вакцини. Ми, навпаки, сказали, що хочемо, головним чином, вакцини, які вже схвалені в ЄС.

Але зараз ми опинилися в ситуації, де, з одного боку, йдеться про солідарність, але коли доходить мова до того, щоб почати піклуватися, то це не працює», – сказав Бабіш.

На пряме запитання, чи може поточна ситуація наблизити уряд до реальних переговорів про замовлення російської вакцини без схвалення регулятора ЄС EMA, прем'єр-міністр відповів: «Опосередковано нас змушують це робити».

Нагадаємо, нещодавно австрійський канцлер скаржився представникам інших країн, зокрема прем'єр-міністру Чехії Андрею Бабішу, на нерівномірний розподіл вакцин серед 27 держав-членів.

Тиждень тому саміт ЄС доручив послам ЄС домовитись про розподіл додаткових 10 мільйонів доз вакцин від Pfizer, щоб прогалини в окремих країнах могли бути заповнені.

Спочатку португальське головування в ЄС пропонувало три мільйони цих доз зарезервувати для шести найбільш потребуючих країн, а саме Болгарії, Хорватії, Естонії, Латвії, Словаччини та Чехії. Решту сім мільйонів мали розподілити, як зазвичай, пропорційно до населення, серед усіх 27 членів ЄС.

Однак Празі, Відню та Любляні це не сподобалось, і тому вони відмовились приєднуватися до запланованого механізму допомоги найбільш потребуючим країнам. Таким чином, Чехія не потрапила до групи країн, які отримають додаткові дози.

Курц виступив проти підходу ЄС, згідно з яким виникла незрозуміла відсутність солідарності з Чехією, яка щодня стикається з безпрецедентною кількістю заражених та померлих.

Бабіш також назвав незрозумілим оголошений компроміс, згідно з яким остаточне рішення було створене під впливом великих держав і не є солідарним чи збалансованим.

Результат переговорів деякі оглядачі кваліфікували як провал Бабіша, наприклад, за даними видання Politico, Чеська Республіка втратила близько 140 000 доз.

До слова, сам Андрей Бабіш зробив щеплення ще наприкінці грудня вакциною від Pfizer-BioNTech.