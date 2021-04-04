Популярна серед українських заробітчан країна пом’якшує карантин

В Чехії від початку пандемії 26867 людей померли через ускладнення хвороби

В середині квітня в Чехії зможуть відкритися магазини та підприємства надання побутових послуг

Уряд Чеської Республіки готується з 12 квітня пом’якшити жорсткі карантинні обмеження, введені через пандемію коронавірусу.

Про це заявив перший віцепрем’єр і глава МВС країни Ян Гамачек, передає Укрінформ.

За словами політика, якщо упродовж наступного тижня епідситуація в республіці не погіршиться, влада має намір скасувати комендантську годину, що діє зараз з 21:00 до 5:00, і заборону на пересування між регіонами. Крім того, учні та студенти зможуть повернутися за парти.

Як заявив Гамачек, з 26 квітня в Чехії зможуть відкритися магазини та підприємства надання побутових послуг населенню, а за умови дотримання підвищених заходів санітарно-епідеміологічної безпеки, роботу відновлять тераси кафе і ресторанів.

За останніми даними, в республіці з населенням 10,7 мільйона зафіксовано 1,5 мільйона випадків зараження коронавірусом. При цьому 1,4 мільйона жителів одужали, а 26867 – померли від ускладнень хвороби.

Нагадаємо, за минулу добу, 3 квітня, в Україні виявлено 13738 нових хворих на Covid-19. Учора від ускладнень хвороби померли 258 пацієнтів, що на 138 осіб менше, ніж 2 квітня. Було госпіталізовано 5545 осіб, одужало від коронавірусу 4657 людей.

Здійснено тестувань за добу – 75538 (зокрема методом ПЛР – 36311, методом ІФА – 9030, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 30197).

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