«Укроборонпром» за чотири роки продав озброєнь на понад $4 млрд

Обсяг експорту продукції та послуг концерну у 2016-2020 роках перевищив $4 млрд

У 2016-2020 роках жодне підприємство концерну не уклало ні одного контракту з РФ.

Обсяг експорту продукції та послуг концерну «Укроборонпром» у 2016-2020 роках перевищив $4 млрд.

Про це повідомили у концерні у відповідь на запит «Радіо Свобода».

В «Укроборонпромі», зокрема, розповіли про постачання озброєння до Білорусі.

«Показники експорту в 2016-2020 роках товарів військового призначення та подвійного використання до Білорусі характеризуються незначними обсягами, в середньому від $1 до 2 млн щорічно. Пік поставок припадав на 2016-2017 роки», – заявили в держконцерні.

Там додали, що у 2016-2020 роках жодне підприємство концерну не уклало ні одного експортного контракту з російською стороною, а відтак не відвантажило жодної одиниці озброєння, військової техніки або товарів подвійного призначення до Росії.

Зазначимо, «Укроборонпром» хоче отримати контроль над активами «Мотор Січі».

Також повідомлялося, що «Укроборонпром» відкрив виставку ікон, писаних на ящиках для набоїв.