Жителі Вільнюса зможуть пройти вакцинацію, не виходячи з авто

Бажаючих вакцинуватися прийматимуть по буднях з 15 до 20 годин і по вихідних з 9.00 до 14.00 години

Зручний спосіб зробити щеплення від Covid-19 пропонують в Вільнюсі. Від сьогодні, 31 липня, можна зробити щеплення, не виходячи з машини. Про це інформує Vakcina Vilnius

Бажаючих вакцинуватися прийматимуть по буднях з 15 до 20 годин і по вихідних з 9.00 до 14.00 години.

Планується, що 100-150 жителів зможуть пройти таку вакцинацію щоденно.

Вакцини Moderna і Vaxzevria (раніше вакцина AstraZeneca) будуть вводитися в перший тиждень роботи пункту вакцинації.

Повідомляється, що вакцину можна зробити навіть без попередньої реєстрації, досить мати при собі документ, що засвідчує особу.

Згідно даними Міністерства охорони здоров'я Литви, станом на 30 липня в країні загалом було виявлено 282 416 підтверджених випадків Covid-19, з яких 4 413 закінчилися смертельним результатом.