  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Жителі Вільнюса зможуть пройти вакцинацію, не виходячи з авто

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Жителі Вільнюса зможуть пройти вакцинацію, не виходячи з авто - Жителі Вільнюса зможуть пройти вакцинацію, не виходячи з авто
    Жителі Вільнюса зможуть пройти вакцинацію, не виходячи з авто
    Фото: скріншот відео

    Бажаючих вакцинуватися прийматимуть по буднях з 15 до 20 годин і по вихідних з 9.00 до 14.00 години

    Зручний спосіб зробити щеплення від Covid-19 пропонують в Вільнюсі. Від сьогодні, 31 липня, можна зробити щеплення, не виходячи з машини. Про це інформує Vakcina Vilnius.

    Бажаючих вакцинуватися прийматимуть по буднях з 15 до 20 годин і по вихідних з 9.00 до 14.00 години.

    Планується, що 100-150 жителів зможуть пройти таку вакцинацію щоденно.

    Вакцини Moderna і Vaxzevria (раніше вакцина AstraZeneca) будуть вводитися в перший тиждень роботи пункту вакцинації.

    Повідомляється, що вакцину можна зробити навіть без попередньої реєстрації, досить мати при собі документ, що засвідчує особу.

    Згідно даними Міністерства охорони здоров'я Литви, станом на 30 липня в країні загалом було виявлено 282 416 підтверджених випадків Covid-19, з яких 4 413 закінчилися смертельним результатом.

    Теги: машини Литва щеплення вакцинація
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Жителі Вільнюса зможуть пройти вакцинацію, не виходячи з авто