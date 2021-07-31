Обовʼязкову вакцинацію для медиків запроваджено в Угорщині

Протягом серпня працівники охорони здоровʼя мають зробити принаймні одне щеплення

Угорські медичні працівники мають пройти обовʼязкове щеплення від коронавірусу до кінця серпня. Про нові вимоги до медичного персоналу повідомляє Hungary Today.

За словами, головного імунолога Національного центру громадського здоров'я Агнеса Гальгоці, указ набере чинності 15 серпня, після чого у невакцинованих медичних працівників буде 15 днів на отримання першої дози вакцини.

Вказано, що вимога стосується всіх невакцинованих медичних працівників, включаючи тих, хто працює в амбулаторії, службах швидкої допомоги або діагностиці, а також співробітників приватних і державних установ.

Зокрема, співробітники, які надають медичні послуги в соціальних установах, також повинні пройти вакцинацію.

Учора стало відомо, що Чорногорія запровадила вимогу Covid-сертифікату для доступу до низки заходів та послуг, сподіваючись таким чином стримати зростання кількості заражень коронавірусом. Починаючи з 30 липня і щонайменше до 20 серпня сертифікат вимагатимуть для відвідання ресторанів і барів у приміщенні, нічних клубів та будь-яких спортивних заходів.

Раніше повідомлялося, що за попередню добу в Україні вакцинували 150080 людей, загалом дві дози вакцини отримали уже понад два мільйони українців.